Россияне нанесли удар по многоэтажке в Херсоне: количество пострадавших растет (фото, видео)

Обстрел совершили с левобережья Херсонщины

Россияне продолжают обстреливать города Украины и производить удары по мирному населению. В воскресенье, 3 декабря, оккупанты нанесли удар по жилому многоэтажному дому в Херсоне.

Известно, что в результате удара есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.

Также о последствиях удара сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, опубликовав фото с места попадания. Предварительно известно, что оккупанты нанесли удар с территории временно оккупированного левого берега Херсонской области.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин информирует, что оккупанты ударили по жилому дому, а также было попадание по территории поблизости и территории двух больниц.

Отмечается, что в результате обстрела погибли два человека и еще семеро пострадали. Травмированные были госпитализированы.

"На остановке возле многоэтажного дома погибла пожилая женщина. Ее личность устанавливается. Травмы получили 28, 46-летние мужчины, женщины 35, 42, 52 лет и два 47-летних горожанина. Все раненые имеют повреждения легкой и средней степени", — говорится в сообщении Прокудина.

"Сознательная война с гражданскими от россиян, мир должен помнить, что россия — государство-террорист", — написал Андрей Ермак.

Херсонская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения военными рф законов и обычаев войны.

Ранее "Телеграф" писал, что 30 ноября оккупанты мощно атаковали Донетчину. Под обстрелами оказалось несколько городов.