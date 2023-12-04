Война — день 649: оккупанты остервенело атакуют на востоке, "жарче" всего в районе Бахмута и Авдеевки

Рассказываем оперативно о главном за сутки

Украина продолжается отражать российское широкомасштабное вторжение. Оперативная обстановка на фронтах на востоке и юге Украины остается сложной. Больше всего оккупанты атакуют на Бахмутском и Авдеевском направлениях, однако ВСУ сдерживают неприятеля, нанося ощутимые потери россиянам как в живой силе, так и в технике. При этом россияне активизировались на Харьковщине и Черниговщине: там фиксируется рост количества обстрелов и активность вражеских ДРГ.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 4 декабря, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В москве горят склады завода специализированных автомобилей. Предприятие, в котором произошёл пожар, является одним из крупнейших производителей прицепов в Европе.Ранее завод производил технику для Вооруженных сил СССР, продукция военного назначения, поставлялась и в армии союзников – участников Варшавского Договора.

Информацию за 1 декабря смотрите по ссылке: Война — день 646: Украина встретила первый день зимы под атакой дронов

С данными за 2 декабря можно ознакомиться в трансляции: Война — день 647: россияне увеличивают давление на востоке несмотря на кратно большие потери в сравнении с ВСУ

О том, что происходило 3 декабря, читайте в материале: Война — день 648: идут тяжелые бои на востоке, оккупанты продолжают атаковать города дронами