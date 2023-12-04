Замораживание войны и вступление Украины в НАТО: реальность или мыльный пузырь

Дипломатических путей завершения войны при путинском режиме просто не существует

Невозможность ведения каких-либо переговоров по прекращению войны с рф при правлении владимира путина закреплена в украинском законодательстве указом президента Владимира Зеленского. Впрочем, как только ситуация на фронте усложняется, а Запад охватывает очередная волна усталости от нашей войны, в политической и экспертной среде активизируется обсуждение дипломатических путей завершения боевых действий.

Один из таких сценариев состоит в прекращении огня на существующих линиях столкновения, заключении перемирия с врагом и быстром вступлении Украины в НАТО. Это, по замыслу, должно обеспечить нам безопасность по стандартам 5-й статьи устава альянса — нападение на одного равно нападению на всех.

Чтобы прекратить спекуляции на этой теме и дальнейшую раскачку общества якобы существующим простым путем завершения войны, "Телеграф" обратился к военным и политическим экспертам, которые объяснили, почему предложенный сценарий не выдерживает никакой критики.

Удобный путь для россиян

Начать следует с того, что вышеупомянутый вариант "решения проблемы" ни разу не обсуждали действующие чиновники на официальном уровне и даже просто в публичной плоскости. Кроме того, к территориальным уступкам не готово абсолютное большинство украинцев.

Замораживание конфликта не имеет никакого смысла для Украины с точки зрения военной стратегии, уверен военный аналитик Дмитрий Снегирев. По словам эксперта, данное решение сыграет на руку исключительно врагу.

"Сегодня россияне стягивают на линию боевого столкновения наиболее подготовленные, квалифицированные боеспособные в силовом и моральном смысле воинские части. Это бригады морской пехоты, спецназначения, дивизии воздушного десанта. В то же время оккупанты понимают, что они ограничены во времени для подготовки подразделений, которыми можно было бы заменить уже воюющих. Перерыв в боевых действиях позволит врагу увеличить количество и повысить боеспособность личного состава, а также освоить 11 трлн рублей, выделенных на переоснащение российского ВПК в 2024 году", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

В свою очередь Украина, заморозив войну, рискует потерять львиную долю военно-технической помощи западных партнеров. Нам будет крайне тяжело аргументировать необходимость переоснащения армии и оказания военной поддержки в сегодняшних объемах, когда боевые действия прекратятся. С момента заключения "мира" все эти вопросы будут переадресованы от союзников нашему ВПК, возможности которого по сравнению с российским ощутимо меньше, говорит эксперт.

Таким образом, пока россия будет наращивать боевой потенциал, Украина его будет терять в надежде на гарантии безопасности со стороны НАТО. Впрочем, даже такому сомнительному сценарию не суждено было сбыться: рф исключает возможность заключения любых договоренностей, предусматривающих возможность вступления Украины в Евроатлантический альянс.

Впрочем, предложенный диванными аналитиками сценарий на сегодняшний день не устраивает и саму россию. Уйти с поля боя, не захватив территории, которые указом путина уже были "включены" в состав рф, но затем вернулись под контроль ВСУ (Херсон, часть Запорожской и Донецкой областей), будет означать политическое поражение кремля.

По словам Дмитрия Снегирева, сейчас первоочередной задачей оккупантов является максимальная активизация на линии столкновения в Донецкой области для захвата всей ее территории. Только после достижения этой цели россияне могут согласиться на "мирные переговоры".

"Учитывая приведенные аргументы, становится понятно, что продвигать сценарии "завершения войны" путем замораживания боевых действий могут только сами россияне или их сторонники в Европе. В отличие от первой половины 2022-го года, нас уже никто не может списать со счетов. Украина была, есть и будет. Другой вопрос — в каких границах. В любом случае, опыт замороженного конфликта в других странах — Армении, Молдове, Грузии — показывает, что это бомба замедленного действия, которую россия закладывает на будущее. Если мы позволим им сделать это с Украиной, воевать будут и наши внуки", — говорит эксперт.

Украина – не Корея и, тем более, не Чечня

Сценарий, подаваемый украинцам под видом "корейского", на самом деле не имеет ничего общего со способом замораживания Корейской войны 1953 года (который, кстати, также имел множество недостатков). На практике воплощение этого плана превратит Украину в Чечню времен ее войн с россией, считает экс-заместитель командира взвода в 24-м батальоне ТРО "Айдар" Евгений Дикий.

По словам ветерана, конфликт не будет исчерпан, зато рф получит возможность провести работу над ошибками, чтобы вернуться и добить или покорить нас. В случае с Украиной кремль удовлетворит исключительно "окончательное решение украинского вопроса", который стал экзистенциальным для путина.

В москве уверены: проигрыш в этой войне посеет смуту в российском обществе и превратит "грозную империю" в страну-неудачника в глазах всего мира, говорит Евгений Дикий. Учитывая, сколько преступлений совершили россияне в Украине, потерять власть для них будет означать потерять как минимум свободу, а скорее жизнь.

"У них есть четкий план победы. Обеспечить ее они планируют после "второго пришествия" Дональда Трампа к власти в США. Сейчас задача россии — продержаться 2024-й год, удерживая позиции на оккупированных территориях и уничтожив как можно больше украинцев, ведь наступать на Харьков или Одессу сил у них нет. Кремль уверен, что в 2025-м, став президентом, Трамп прекратит поставки Украине оружия и экономической помощи. Подготовив за год мобилизационный ресурс и усилив работу ВПК, россияне вернутся к наступлению в Украине. Поэтому вариант с замораживанием войны может быть выгоден только рф", — объясняет эксперт в комментарии "Телеграфу".

Надеяться на гарантии безопасности от НАТО украинцам не стоит, говорит Евгений Дикий. Во-первых, никто не обещал принимать нас в альянс без части территорий и в состоянии замороженного конфликта. Во-вторых, даже если такие предложения возникнут, при принятии решения (которое должно быть единодушным) вето со стороны одной страны — Венгрии или Словакии — будет достаточно для срыва соглашения.

Кроме того, следует понимать, что заморозка конфликта — это не победа Украины и не капитуляция россии, поэтому никаких репараций со стороны агрессора мы не получим. В то же время, по всей вероятности, потеряем львиную долю макроэкономических траншей со стороны Запада.

"Как европейские и американские лидеры объяснят своим налогоплательщикам, почему их деньги продолжают тратить на помощь Украине, в которой больше нет войны? Это просто убьет нашу экономику в послевоенный период", — считает эксперт.

Сценарий, которого не существует

Можно сколько угодно критиковать или отстаивать предложенный вариант прекращения боевых действий, но украинские власти никогда не воплотят его жизнь, уверен политический аналитик Петр Олещук.

По словам эксперта, дело не в том, хочет Владимир Зеленский идти на переговоры с путиным или нет, а в том, что этот сценарий существует исключительно в фантазиях отдельных лиц.

"На самом деле этого плана никто всерьез Украине не предлагал. И никто не говорил о возможности его реализации со стороны НАТО. Более того, я убежден на 100%, что никто за этот план в странах НАТО не проголосует, ведь он угрожает им присоединением к войне, чего они боятся больше всего. Посмотрите, как долго вступает в альянс Швеция, не имея вообще никаких проблем ни с территориями, ни с реформами. А теперь представьте, сколько времени для этого понадобится нам. Этот план — просто фантазии отдельных отставных западных дипломатов", — говорит политолог "Телеграфа".

По словам Петра Олещука, на этот вариант не согласится и сама россия. Устами главы МИД рф сергея лаврова путин регулярно посылает миру сигналы о том, что никаких "Минск-3" не будет. Кремлю нужна вся Украина, а любой другой вариант будет равен поражению, поэтому при правлении путина говорить о дипломатических путях завершения войны в россии никто не будет.