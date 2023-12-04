Фейковые аккаунты Умерова появились в Telegram: Минобороны призывает к осторожности

Неизвестные предлагают украинским военным обращаться с "жалобами и предложениями" в фейковый бот

Неизвестные злоумышленники, скорее всего, российские агенты создали в мессенджере Telegram фейковые каналы от имени министра обороны Украины Рустама Умерова. Они пытаются использовать эти каналы для сбора информации от граждан Украины.

Об этом сообщает официальная пресс-служба Министерства обороны. Там призывают украинцев к осторожности, и напоминают, что у министра Умерова нет аккаунта в этом мессенджере.

"Просим не предоставлять никакой информации по просьбе индивидов, ведущих этот аккаунт, а также подать жалобу на него" – говорится в сообщении.

Чуть позже в министерстве добавили, что благодаря массовым жалобам на фейковый аккаунт его пометили, как "фейк". Но злоумышленники создали еще один фейковый аккаунт.

Ряд украинских пабликов сообщили, что фейковый аккаунт связан с фейковым Telegram-ботом "Минобороны". Военным предлагают писать в этот бот якобы жалобы, предложения и сбрасывать туда фото с позициями и техникой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сентябре 2023 года россияне на одном из своих центральных телеканалов запустили фейк о Кирилле Буданове. Якобы получил паспорт Великобритании и специально для этого в Украину приезжал бывший премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон.