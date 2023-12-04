"Это прошло мимо людей": известный историк назвал главную победу ВСУ за последние полгода

По его словам, это произошло "ко всеобщему удивлению"

Историк Йельского университета Тимоти Снайдер считает, что главным успехом Украины за последнее полугодие является морская победа в Черном море. Обеспечение защиты в западной части Черного моря позволило запустить морские экспортные коридоры.

В подкасте издания Telegraph Снайдер подчеркнул, что самое большое достижение ВСУ последнего полугодия — морская победа в Черном море, остается практически незамеченной. Он добавил, что хотя некоторые репортеры и освещали это, в целом это достижение ВСУ не получило достойной оценки, пишет "Голос Америки".

"Некоторые репортеры освещали это, но в общем это прошло мимо людей, тогда как в том, что на самом деле произошло, есть что-то значимое, а именно — эта морская победа… Украинцам ко всеобщему удивлению удалось сдержать Черноморский флот и открыть коридор для коммерческой торговли зерном", — отметил Тимоти Снайдер.

Для справки: Тимоти Снайдер — американский историк и писатель, профессор Йельского университета. Он является специалистом по истории Восточной Европы и, в частности, истории Украины, Польши, россии. Исследователь национализма, тоталитаризма и холокоста.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский на открытии саммита Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в середине ноября заявил, что Украина перехватила у россии инициативу в Черном море. ВСУ создали условия, которые заставили оккупантов покинуть восточную часть акватории.

"Впервые в мире именно в Черном море начал действовать флот морских дронов – украинский флот. Хочу отметить и то, что теперь – как один из главных результатов наших действий – россия не способна использовать Черное море как плацдарм для дестабилизации других регионов мира", – сказал он тогда.

Как сообщал "Телеграф", срок действия зерновой инициативы истек 17 июля. россия отказалась продлевать ее.