Финплан Укртатнафты раскрыл "прибыли" Укрнафты — эксперт рассказал о миллиардных злоупотреблениях

Обозреватель привел ряд важных фактов, почему "национализация" предприятия была сомнительной и к какому абсурду это в конце концов привело

Так называемая национализация "Укрнафты" и "Укртатнафты" не выдерживает никакой критики, изъятие долей у частных акционеров было сомнительным, а доводы для такого решения — лживые.

Об этом в своем посту написал политический обозреватель Михаил Шнайдер, комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг предприятий нового менеджмента.

Почти год все мы слышим о космических достижениях "Укрнафты", но ничего не слышим об "Укртатнафте". "Укрнафта" является добывающей компанией, ее миссия добывать нефть и газ и реализовывать их на биржевых торгах. Еще есть в собственности "Укрнафты" небольшая сеть АЗС, которая снабжалась покупными нефтепродуктами, это полностью опровергает распространенную ложь об отказе в поставке горючей армии, потому что "Укрнафта" не является и никогда не была производителем горючего, а является исключительно добывающей компанией", — отмечает эксперт.

Как напомнил Шнайдер, "Укрнафта" выкупала нефтепродукты для реализации на собственных АЗС и "удовлетворяла все запросы военных, Нацгвардии и других сил обороны предоставлением благотворительной помощи горючим из собственных заправок".

"ТОЧКА. Другого горючего у "Укрнафты" просто никогда не было, а танки и самолеты почему-то не потребляют сырую нефть и природный газ. То есть, основное ложное основание для принятия решения о принудительном изъятии военными добывающей "Укрнафты" — полностью опровергнуто Фактами… была вообще необходимость изъятия 49,9% у частных акционеров в собственность военных? Конечно, НЕТ ", — отмечает обозреватель.

Шнайдер объяснил, что доля в 50,1% и так принадлежала государству через НАК "Нафтогаз" Украины, который и так, как мажоритарный акционер, "по указанию правительства имел все полномочия сменить руководство и назначить того же Сергея Корецкого" ("руководителя-миллионера" ", "Волшебника-Прибыльца").

Также он обратил внимание и на ситуацию с "Укртатнефтью", ведь правительство должно теперь утвердить финплан Кременчугского НПЗ. Документ направили Кабмину 25 ноября, и он "достаточно интересен для анализа, потому что проливает свет на искусственную сверхдоходность "Укрнафты" и безосновательные хвастанья Корецкого с Шурмой".

" При полученном фактическом доходе в 2021 г. в 52,96 миллиарда гривен, — продолжает Шнайдер, — Минобороны просит утвердить в представленном финплане на 2023 г. доходы "Укртатнафты" на уровне 11,49 млрд, что почти на 80% ниже чем в довоенном 2021-м, и при курсе доллара на 40% ниже, чем сейчас. Кстати, совокупный доход "Укрнафты" в 2021 г. составил 37 млрд грн, а вместе с 53 млрд "Укртатнафты" общий доход обоих предприятий составил 90 млрд грн. Почему эти цифры важны, потому что в финплане "Укрнафты" 2023 года правительством утвержден доход на уровне 94 млрд грн, которые должны создать иллюзию сверхчеловеческих менеджерских качеств Корецкого и его куратора Шурмы ".

Эксперт добавляет при этом, что "Укрнафта" (которая одновременно с "Укртатнафтой" управляется Корецким) передает добытую нефть и конденсат на Кременчугский НПЗ, "оставляет заводу копейки в виде оплаты услуг по переработке, а производимые нефтепродукты забирает и продает самостоятельно".

"Поэтому, более 50 миллиардов доходов которые бы могла получить самостоятельно "Укртатнафта", господин Корецкий единолично переложил из одного кармана в другой — в копилку "Укрнафты", тем самым создав иллюзию о существенном увеличении доходности", — аргументирует обозреватель.

Эксперт, ссылаясь на статистику, также отметил, что в адрес Минобороны в 2023-м поставили всего 234 тысяч тонн нефтепродуктов, а произвели их за этот период в пять раз больше.

В этом ключе эксперт указал на системный абсурд в ситуации вокруг "Укртатнафты" и "Укрнафты": "Ставка верховного главнокомандующего изымает часть (миноритарную) акций "Укрнафты" в собственность военных под лозунгами обеспечения горючим ВСУ, в то время когда компания только добывает нефть и не является производителем.Дальше, "Укрнафта" забирает себе с завода все доходы которые пиарит в качестве своих достижений, а в адрес военных для которых вроде бы и изымались эти акции, отгружает только 20% (!!!) из полученных от переработки нефтепродуктов, при поэтому по рыночным ценам, еще и накрутив миллиард НДС…".

Поэтому полностью не выдерживает критики цель так называемой национализации от Шурмы. Потому что привезти 250-300 тыс. тонн горючего в год (20-25 тысяч т./месяц) и поставить по рыночным ценам в адрес Минобороны, смог любой трейдер, и для этого не нужно было создавать очень сомнительную юридическую схему, за которую потом будет отвечать Государство", – резюмирует он.