Президент Болгарии запретил передавать Украине 100 БТР: чем объяснил

Речь идет о списанной технике

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на поставку Украине бронетранспортеров, которая была одобрена парламентом страны 22 ноября. Он аргументировал это тем, что бронетехника необходима болгарским пограничникам и спасателям.

"Предоставленную Украине бронированную высокопроходимую транспортную технику можно было бы использовать именно при охране болгарской границы и оказании помощи населению при бедствиях и авариях. Жизнь и здоровье болгарских граждан должны быть основным приоритетом", — цитирует его слова пресс-служба.

Радев вернул соглашение между болгарским министерством внутренних дел и Министерством обороны Украины по безвозмездному предоставлению бронированной транспортной техники на новое рассмотрение в парламент. Ранее за передачу техники проголосовали 152 депутата, против высказались 57.

Соглашение было заключено еще в июле этого года, в августе его подписали в Софии, а 13 ноября – в Украине. В рамках договора Украине должны были передать бронированную транспортную технику с наличным вооружением, которую МВД Болгарии не использует. Всего речь шла об около 100 БТР, а также запасных частях к ним.

Напомним, речь идет в основном о БТРах, которые хранились на складах Министерства внутренних дел Болгарии. Данная техника производства 1960-1970 годов никогда не использовалась и уже в 1980-х была перемещена на склады, где и хранится до сих пор.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что у НАТО есть вооружение, использование которого позволит Украине добиться преимущества в войне против россии. О его предоставлении просил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.