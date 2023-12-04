Как Украина освобождала территории: ситуацию за 2 года детально показали в инфографике

До вторжения в феврале 2022 года рф контролировала 7% территории Украины

Война россии против Украины продолжается, идут напряженные бои за территории. В ноябре 2023 года врагу удалось увеличить оккупированную площадь на 4 кв. км.

На портале War Mapper опубликована актуальная инфографика, в которой отображены данные об оккупированной площади в Украине. В сообщении говорится, что в ноябре произошло наименьшее изменение контроля с момента полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года, и это несмотря на интенсивность боев на разных направлениях фронта.

Февраль-ноябрь 2022 года

В Телеграм-канале Шрайк Ньюс журналист Роман Шрайк проанализировал инфографику War Mapper. С 2014 года и до полномасштабного вторжения рф оккупировала 7% украинских территорий. В феврале и марте 2022 года врагу удалось захватить почти четверть площади Украины.

Инфографика за 2022 и 2023 год

Обратите внимание, что на инфографике красным выделены достижения оккупантов в захвате украинских земель, а желтым ― прогресс ВСУ в освобождении.

Украинские военные начали активно освобождать территории от врага с апреля прошлого года, очистив от захватчиков север страны. Осенью было контрнаступление ВСУ. Тогда удалось освободить часть Харьковской области и правобережье Херсонщины.

"Последние 12 месяцев на этом фоне выглядят почти ровной линией", ― пишет Роман Шрайк.

Инфографика за последний год

С ноября 2022 года и до конца осени 2023-го больших изменений на фронте не было. Хотя смена контроля была на нескольких направлениях.

Как менялась динамика на фронте

Так, с января по апрель оккупанты наступали на Бахмут и Соледар. ВСУ были вытеснены за пределы городов. В июне украинские защитники начали наступление на южном фланге Бахмута.

Общая сводка, сколько территорий оккупировано

"Обратите внимание, что, несмотря на битву за Авдеевку и активные действия почти по всему фронту, прошедший ноябрь — месяц с самыми незначительными территориальными изменениями", ― пишет журналист.

На данный момент россией оккупировано примерно 17,48% украинских территорий. Примерно такой же показатель был год назад, в конце ноября.

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