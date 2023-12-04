Ей было всего 8: спасатели извлекли тело девочки из-под завалов от удара по Новогродовке (фото)

Поиски ее родителей еще продолжаются

На пятые сутки поисков в понедельник, 4 ноября, спасатели извлекли тело 8-летней девочки из-под завалов в Новогродовке, которую россияне обстреляли 29 ноября. От удара оккупантов ракетой С-300 трехэтажный дом, в котором жил ребенок с родителями, был разрушен.

Сейчас продолжаются поиски матери и отца девочки. Об этом отмечает Национальная полиция Украины.

Сначала спасатели обнаружили на месте завалов конечность девочки. Пока известно, что уже провели узнавание тела: бабушка подтвердила, что погибшая – ее внучка.

Место обстрела и еще одну локацию, куда складывают строительный мусор, продолжают тщательно осматривать. Кинологи полиции со служебными собаками производят поиски на территории разрушенного дома, а также осматривают каждый обломок, каждый сантиметр территории. Расчищать места разрушений помогают местные волонтеры.

"Уже пятые сутки на месте попадания российской ракеты в многоквартирный дом продолжается поисковая операция. Спасатели совместно с кинологами полиции ищут находящихся под завалами родителей ребенка", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что в воскресенье, 3 декабря, кафиры нанесли удар по жилому многоэтажному дому в Херсоне.