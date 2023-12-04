ВСУ ударили по нефтебазе россиян во временно оккупированном Луганске (видео)

В результате атаки вспыхнул один из резервуаров

Вооруженные силы Украины в воскресенье, 3 декабря 2023 года, успешно атаковали один из стратегических объектов в оккупированном Луганске. Удар пришелся по нефтебазе.

Об этом информирует Управление стратегических коммуникаций ВСУ. После атаки загорелся один из резервуаров и начался сильный пожар.

"Вчера 3 декабря 2023 Силы обороны нанесли успешный огневой удар по нефте-смазочным складам", — сообщается в публикации.

Управление стратегических коммуникаций ВСУ также рассекретило место атаки. Известно, что удар пришелся по нефтебазе, расположенной на улице Руднева.

Расположение пораженной нефтебазы в Луганске

Напомним, что новость об атаке нефте-смазочных складов в ночь с 3 на 4 декабря 2023 года ранее появилась в пропагандистских изданиях. Они ссылались на информацию представителей оккупационной администрации Луганской области. Местные жители слышали громкие взрывы.

Жители оккупированного Луганска проснулись от взрывов

По сообщениям росСМИ, беспилотники атаковали нефтебазу, но якобы сработало ПВО. Информация, предоставленная ВСУ, опровергает успешную работу систем противовоздушной обороны врага.

ВСУ попали в "нефтяное сердце"

Ночной обстрел временно оккупированного города прокомментировал глава Луганской ОВА Артем Лысогор. Он заявил, что ВСУ удалось уничтожить "нефтяное сердце". В Луганске больше нет нефтебазы. Рассказал он и как это произошло.

"Неизвестный дрон обошел и все возможные средства радиоэлектронной борьбы и ударил в нефтяное сердце так называемой "ЛНР". Взорвалось громко, а пылало ярко. Потому что сначала услышали, проснувшись, а потом увидели это тысячи луганчан", — поделился Лысогор.

Ранее "Телеграф" писал о нанесении ВСУ удара по скоплению врага во временно оккупированном селе Юбилейное Херсонской области.