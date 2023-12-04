Как заменить электросчетчик в Украине: актуальные цены и пошаговая инструкция

Замена счетчиков производится для того, чтоб верно вести учет размеров потребления электроэнергии

Чтобы избежать переплат за коммуналку, украинцам необходимо вовремя передавать показатели счетчиков. При этом, время от времени, сами счетчики необходимо менять. "Телеграф" рассказывает о том, как это правильно сделать.

Отметим, что замена счетчиков производится для того, чтоб верно вести учет размеров потребления электроэнергии. Их время от времени проверяют и раз в конкретный период меняют. Счетчики, которые используются для коммерческого учета электроэнергии, подлежат периодической поверке после ремонта.

Чтобы заменить счетчик электроэнергии, нужно

Подать заявление об изменении тарифа. Для этого добавьте данные паспорта, ИНН и действующий договор поставки электроэнергии.

Оплатить услугу установки нового счетчика и получить список сертифицированных моделей.

Купить счетчик и установить новое устройство у поставщика электроэнергии.

Вызвать мастера для замены счетчика: он распломбирует старый, установит и опломбирует новый. После этого попросите акт работ.

Сколько стоит заменить электросчетчик

Двухзонный счетчик часто покупают самостоятельно или у своего оператора электроэнергии. Цена варьируется от 1900 до 4000 грн.

Если вы приобретаете устройство самостоятельно, лучше обратитесь в компанию, которой платите за свет (там подскажут, какие модели подходят). Также поставщик будет устанавливать устройство, зарегистрирует его и оформит двухтарифный договор с потребителем.

Как бесплатно заменить счетчик

Услугой бесплатной замены счетчиков можно воспользоваться в следующих случаях:

когда будет плановая замена приборов учета электроэнергии бытовых потребителей;

по собственной инициативе оператора системы распределения.

В таких случаях оператор должен оплатить все расходы самостоятельно, поскольку они связаны с заменой и установкой новых счетчиков. Замену производят, когда счетчики завершили межповерочный интервал или не прошли периодическую проверку. Такие приборы должны быть признаны непригодными и изъяты.

Напомним, ранее мы писали о том, как передать показания счетчиков через популярный интернет-банкинг. Если у вас в телефоне установлен "Приват 24", то передать показания можно с его помощью.