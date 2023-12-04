Новый уровень отчаянья? Пограничники поймали уклониста с надувным матрасом

У него за плечами не одна попытка пересечь границу

На Закарпатье отчаяний мужчина совершил четвертую попытку пересечь границу Украины незаконным путем. Однако и она оказалась неудачной.

Оснастившись надувным матрасом, мужчина решил переплыть Тису, однако его поймали пограничники. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГНСУ) в Telegram.

Отмечается, что мужчина, который оказался 29-летним жителем Коломыи, уже дважды "проверял" границы в Одесской области, пытаясь попасть за пределы Украины, а ныне "штурмовал" Закарпатье.

"Отчаяние собиралось преодолевать полноводную Тису на обычном надувном матрасе – несмотря на все оговорки пограничников", — говорится в сообщении.

Чтобы отвлечь внимание стражей порядка, мужчина нашел креативное решение и надел детскую розовую шапку, чтобы казаться ребенком. Но это оказалось не слишком убедительно, ведь пограничники его задержали.

В ГНСУ напоминают, что таких ярых экстремалов, кроме риска для собственной жизни и здоровья, ждет штраф от 3400 до 13600 гривен или 15 суток ареста.

Ранее "Телеграф" писал, что на границе Украины и Румынии пограничники задержали двух мужчин, которые планировали скрыться от мобилизации. Для этого они в обход пограничных пропускных пунктов приняли решение переплыть Тису – причем решили сделать это с помощью детского снаряжения для плавания.