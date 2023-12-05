россияне ночью массированно атаковали Украину: есть разрушения в ряде регионов (карта ударов)

Разрушено много гражданской инфраструктуры

В ночь на 5 декабря россияне массированно обстреляли сразу несколько областей Украины. К сожалению, без пострадавших не обошлось.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко. По его данным, удары противника были направлены на гражданскую инфраструктуру регионов.

Детальнее по областям:

Донецкая область

Оккупанты нанесли авиаудар по поселку Северное. Повреждены 5 многоквартирных домов. Подразделения ГСЧС спасли 1 человека.

Также под вражеские обстрелы попал город Селидово. Разрушено пятиэтажное здание учебного заведения, 2 частных предприятия, многоквартирный дом.

Херсонская область

Оккупанты нанесли ракетные удары по городу Херсон. Пострадало здание кинотеатра, в котором начался пожар.

Харьковская область

В поселке Боровая из-за удара беспилотника поврежден дом культуры, здание поселкового совета и частный дом.

Также российские военные ударили беспилотником по жилым домам и хозяйственным постройкам в городе Чугуев. Пострадал 1 человек.

Кроме того, по данным главы Львовской ОВА, атакован был и его регион.

Враг тремя беспилотниками атаковал объект инфраструктуры. В результате удара возник пожар, который оперативно потушили силами работников.

"Имеются незначительные разрушения. Обошлось без жертв и пострадавших. Повреждений систем жизнеобеспечения области также нет", — информирует он.

Глава Николаевской ОВА также сообщил об обстрелах за последние сутки.

По его данным, 4 декабря, в 09:00 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

Ночью, 5 декабря в результате вражеского обстрела города Очаков поврежден частный дом. Предварительно без пострадавших.

Также 4 декабря около 12:30 вражеский ракетный удар зафиксирован по открытой территории Березнеговатской общины. Пострадавших нет.

Карта обстрелов Украины за последние сутки

Напомним, ранее мы писали о том, что спасатели извлекли тело девочки из-под завалов от удара по Новогродовке.