россияне ночью массированно атаковали Украину: есть разрушения в ряде регионов (карта ударов)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Разрушено много гражданской инфраструктуры
В ночь на 5 декабря россияне массированно обстреляли сразу несколько областей Украины. К сожалению, без пострадавших не обошлось.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко. По его данным, удары противника были направлены на гражданскую инфраструктуру регионов.
Детальнее по областям:
Донецкая область
Оккупанты нанесли авиаудар по поселку Северное. Повреждены 5 многоквартирных домов. Подразделения ГСЧС спасли 1 человека.
Также под вражеские обстрелы попал город Селидово. Разрушено пятиэтажное здание учебного заведения, 2 частных предприятия, многоквартирный дом.
Херсонская область
Оккупанты нанесли ракетные удары по городу Херсон. Пострадало здание кинотеатра, в котором начался пожар.
Харьковская область
В поселке Боровая из-за удара беспилотника поврежден дом культуры, здание поселкового совета и частный дом.
Также российские военные ударили беспилотником по жилым домам и хозяйственным постройкам в городе Чугуев. Пострадал 1 человек.
Кроме того, по данным главы Львовской ОВА, атакован был и его регион.
Враг тремя беспилотниками атаковал объект инфраструктуры. В результате удара возник пожар, который оперативно потушили силами работников.
"Имеются незначительные разрушения. Обошлось без жертв и пострадавших. Повреждений систем жизнеобеспечения области также нет", — информирует он.
Глава Николаевской ОВА также сообщил об обстрелах за последние сутки.
По его данным, 4 декабря, в 09:00 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.
Ночью, 5 декабря в результате вражеского обстрела города Очаков поврежден частный дом. Предварительно без пострадавших.
Также 4 декабря около 12:30 вражеский ракетный удар зафиксирован по открытой территории Березнеговатской общины. Пострадавших нет.
Карта обстрелов Украины за последние сутки
Напомним, ранее мы писали о том, что спасатели извлекли тело девочки из-под завалов от удара по Новогродовке.