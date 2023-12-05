На украинской границе разблокирован еще один пункт: там уже сотни фур

Пункт пропуска "Ужгород-Вишне-Немецкое" на границе со Словакией разблокирован. Движение грузовиков происходит в обычном режиме.

Об этом сообщила Госпогранслужба Украины. Соответствующая информация обнародована в официальном Telegram-канале ведомства во вторник, 5 декабря.

Из-за блокады польской границы многие водители фур перестроили маршруты. Пересекать границу решили через Словакию. В ведомстве сообщили, что по состоянию на утро 5 декабря в очереди на территории этой страны в направлении Украины находятся 625 фур.

Согласно заявлению заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергея Деркача, сейчас продолжается работа со словацкими коллегами по предотвращению дальнейших протестов.

Кроме того, Деркач отметил, что Еврокомиссия не намерена вносить изменения в действующее Соглашение о либерализации грузовых перевозок. Наоборот там выражают готовность отстаивать транспортный безвиз.

Чиновник добавил, что сейчас министерство проводит много непубличной работы и коммуникации с партнерами, чтобы разблокировать другие пункты пропуска.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что выступают против восстановления системы выдачи разрешений для украинских дальнобойщиков, что требуют польские блокировщики границы.

Ранее "Телеграф" писал, что польские перевозчики продолжают блокировать пункты пропуска на границе с Украиной. В то же время Польша решила усилить контроль грузовиков на украинско-польской границе.