Страна-соседка пообещала стать главной в восстановлении Украины: в чем её плюсы

Румыния обещает поддерживать Украину столько, сколько это будет нужно

В Румынии считают, что их страна может сыграть ключевую роль в восстановлении Украины после завершения войны. Там заявляют, что для этого румынское государство имеет ряд преимуществ перед другими странами.

Такое мнение высказал премьер-министр Румынии Марчел Чолаку во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Так, например, он отметил, что в этом контексте сильными сторонами Румынии является безопасность, географическая близость, морское, речное, железнодорожное и автодорожное сообщение – возможности, которые могут заинтересовать американские компании, которые захотят участвовать в реконструкции Украины.

Также премьер пообещал, что Румыния будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько это будет нужно.

"Мы благодарны Румынии за помощь Украине и за сотрудничество на Черном море. Наши страны также тесно сотрудничают в гражданских вопросах, мы будем очень тесно сотрудничать в будущем, и последствия будут заметны в прогрессе, который будет достигнут", – сказал Блинкен.

Напомним, ранее мы писали о том, что после победы Украине обещают "рай", но будет ли так на самом деле?