Западные дипломаты могут начать давление на Киев

В украинском и западном медиапространстве все чаще звучат заявления о возможном начале переговоров между Украиной и Россией. И хотя Киев официально отрицает такую возможность, Украину могут заставить сесть за стол переговоров с рф.

Об этом заявил журналист издания Politico Джек Бланшар, пишет Express. По его словам, подобные разговоры ведутся в дипломатических кругах.

"Большое контрнаступление Украины не было таким успешным, как на это надеялись люди. Это вызывает большие вопросы о способности Украины выиграть эту войну любым значимым военным путем. И в дипломатических кругах ведутся разговоры о давлении на Киев, чтобы тот сел и договорился. Будет очень интересно услышать мнение Дэвида Кэмерона (министра иностранных дел Великобритании) на этот счет", – подчеркнул он.

Издание отмечает, что это происходит на фоне усиления давления на президента Украины Владимира Зеленского. Также подчеркивается, что именно британские дипломаты могут оказать это давление на Украину.

В свою очередь пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в Кремле "сохраняют готовность" к переговорам с Украиной. "Конечно, преимущественно мы предпочитали это делать политико-дипломатическими средствами. Вот и поэтому мы сохраняем готовность к переговорам", – заявил он.

Напомним, по данным СМИ, США и Германия хотят заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией. Сделать это планируют не прямыми убеждениям, а сокращая военную помощь.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что западные союзники должны продолжать поддерживать Украину. Он подчеркнул, что чем сильнее Украина будет на поле боя, тем более весомой будет ее позиция за столом переговоров.