Ситуация стала лучше: в ВСУ рассказали, какое оружие самое эффективное против россиян

Если удастся реализовать план по закупке 60 установок Gepard для Украины, это существенно усилит оборону от вражеских дронов

В сравнении с 2022 годом Украина имеет больше западного оружия для отражения воздушных атак. Ситуация начала значительно улучшаться в октябре прошлого года, когда Россия начала массированный ракетный террор по Украине. Тогда партнеры предоставили первые комплексы NASAMS и батарею IRIS-T.

Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в комментарии "Телеграфу". По его словам, до 11 сентября 2022 на вооружении (речь идет о ЗРК) была только советская техника (С-125, "Оса", "Шилка", зенитки).

Позже Украина получила переносные ЗРК американский Stinger, польский Piorun, французский Mistral и британский Starstreak. Однако все они обладают малым радиусом действия. Российские ракеты и дроны уничтожались преимущественно ракетами комплексов "Бук-М" и С-300.

Ситуация стала значительно лучше, когда союзники передали первые комплексы NASAMS и батарею IRIS-T.

"Они очень эффективны — дают 100% результат. Одна ракета идет на одну цель. Впрочем, расход ракет очень велик, как и нагрузка на технику, из-за чего она выходит из строя. Сейчас мы вынуждены использовать мобильные огневые группы, которые помогают сбивать больше дронов", благодаря профессионализму, опыту и обученности военных. В то же время они не могут сравниться в эффективности с западными системами ПВО. Можно создать больше групп, но их нужно вооружить, предоставить больше тепловизоров, прожекторов, лазерных целеуказаний", — сказал Юрий Игнат.

Он также добавил, что если удастся реализовать план по закупке 60 установок Gepard, это существенно усилит оборону от вражеских дронов. Их можно будет сбивать, не тратя зенитные ракеты.

"Другое дело, что радиус действия этих систем – до 5 км. Украина – это 603 тысячи квадратных километров. Протяженность линии фронта – 2,5 тысячи километров. Сегодня такого количества систем ПВО нет во всем мире, ведь к таким вызовам никто не был готов", — отметил собеседник "Телеграфа".

Юрий Игнат на ряду с другими экспертами делает прогноз, что российские оккупанты увеличат атаки дронами по Украине этой зимой. По его мнению, Украине следует готовиться к террору "Шахедами", FPV-дронами и "Ланцетами" по линии фронта.

В то же время, наша страна может надеяться в вопросе наращивания мощности производства техники ПВО на Германию, Францию и США.

Полный текст читайте в материале на сайте "Телеграф": РФ сменила тактику энерготеррора. На какие три важных вопроса следует обратить внимание Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров сообщил об успехах ВСУ на фронте. Он отметил, что военные прорвали две линии обороны врага.