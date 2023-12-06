"Хороший парень – не профессия": "слуга народа" наехал на одного из министров

"Слуги народа" не устают генерировать скандалы

В "Слуге народа" выдвинули претензию министру образования Оксену Лисовому. Депутат Виталий Безгин заявил, что министр позволяет себе пренебрегать запросами от депутатов.

"Хороший парень – не профессия. Если Оксен Лисовый позволяет себе отвечать на запросы народных депутатов относительно пересмотра образовательной субвенции в результате ликвидации ПГТ в формате "Господин народный депутат, идите н…., мы ничего делать не будем", то похоже замена Шкарлета ничего не изменила", — написал Безгин на своей Facebook-странице.

Он заявил о проведении заседания комитета с отчетом по теме. Нардеп посоветовал министру готовится к этому.

"Поэтому, пока совет господину министру, готовьтесь на заседание нашего комитета с отчетом по теме. После совета последует официальный вызов 08.12. Выбор за вами", — написал "слуга народа".

В комментариях Безгин добавил, что у Лисового "полное нежелание выполнять свою работу". Он также обвинил министра в "отписках".

"Отписки в стиле советских бюрократов и полное нежелание выполнять свою работу", — ответил нардеп на вопрос о том, что произошло. На официальной Facebook-странице Оксена Лисового на момент публикации этого материала нет реакции на заявления Безгина.

Напомним, вскоре после назначения Лисового на должность министра образования, вспыхнул скандал — его обвинили в плагиате диссертаци. В преддверии нового учебного Лисовой предпринял попытку оправдаться. Он заявил, что защищал кандидатскую работу формально, а не из-за желания заниматься наукой.