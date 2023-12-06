В оккупированном Донецке после взрывов мощный пожар и дым: впечатляющее видео

Небо окутал черный дым

Во временно оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. По сети распространяются впечатляющие видео, как густой дым поднимается в воздух.

Прилет был в Буденновский район оккупированного города. Об этом пишут местные телеграм-каналы.

Некоторые местные источники пишут, что горят резервуары с горюче-смазочными материалами — нефтехранилища. Однако точной информации пока нет, хотя по масштабам задымления можно сделать вывод, что попали в немалую цель.

Стоит отметить, что в Буденновском районе находятся логистические узлы железнодорожного сообщения оккупантов, а также ремонтно-механический завод.

Задымление видно из разных частей города. Предварительно известно, что взрывы в Донецке прогремели после 15:00. Их слышали слышно в Буденновском и Ленинском районах города.

Всего спустя более часа по прилету небо в Донецке почти полностью затянуло дымом.

В то же время пользователи сети комментируют такие новости с юмором, отмечая, что оккупанты выбирают Папу Римского и громко празднуют день ВСУ.

Ранее "Телеграф" писал, что в центре временно оккупированного Луганска у стадиона "Авангард" взорвался автомобиль. Внутри был так называемый "депутат народного совета лнр" Олег Попов.