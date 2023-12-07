Ракеты, дроны, бронетехника: в ГУР рассказали о темпах изготовления оружия в россии

У террористов проблемы с объемами изготовления оружия и с современными технологиями, но это не повод расслабиться

Российский террористический режим, несмотря на массу проблем с вооружением, еще имеет большие запасы оружия и, что самое главное, имеет возможность производить вооружения в количествах, достаточных для продолжения войны. В частности, речь идет о ракетах, беспилотниках и бронетехнике.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире Национального телемарафона. По его словам, речь даже не идет о стрелковом оружии – советские запасы у россиян буквально бесконечны.

Что касается других видов оружия, то при том, что россияне производят новые партии, его все равно даже на складах много. В частности, речь идет о ракетах для комплексов С-300, которыми террористы обстреливают украинские города.

"Конечно, это никоим образом не высокоточное оружие. Оно просто летит в определенном направлении и поражает то, что находится в квадрате. Это оружие, которое, прежде всего, направлено против гражданского населения и гражданской инфраструктуры", — пояснил Юсов.

С бронетехникой у россиян все труднее. Хотя террористы заявляют о производстве новой техники в больших масштабах, на самом деле они просто врут – потому что речь идет преимущественно о расконсервации старой и модернизации существующей военной техники. При этом россиянам критически не хватает современного технологического оборудования для техники – современной оптики, современной радиоэлектроники, схем, микрочипов, поэтому здесь у них и дальше будут проблемы.

"Со всем тем, есть определенные возможности. Продолжается производство ракетных вооружений. Налажено производство в большей степени ударных беспилотников. Это действительно проблема для нас, потому что это, в частности, последствия обхода санкционной политики. Вместе с тем, само по себе производство беспилотников – это не сверхсовременное производство. Вопросы объемов. К поставленным объемам и объявленным планам они пока не приближаются", – резюмировал представитель ГУР.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ВСУ назвали еще одну угрозу для Украины во время российских воздушных атак.

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