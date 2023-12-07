Украина получит миллиарды долларов от Японии: на что пойдут деньги

На саммите "Большой семерки" Япония сделала важное заявление

Япония готова предоставить дополнительную помощь Украине в размере 4,5 млрд долларов. Таким образом страна хочет помочь в восстановлении и намерена и далее оказывать свою поддержку.

Такое заявление сделал премьер-министр Фумио Кисида, председательствующий в этом году в G7. Об этом информирует Kyodo News, ссылаясь на заявление с итогами онлайн-саммита.

По его словам, Япония готова выделить средства, чтобы помочь пострадавшей от войны Украине в ее усилиях по восстановлению. Кроме того, лидеры стран G7 продолжат поддерживать миротворческую инициативу президента Украины Владимира Зеленского, известной как "Формула мира".

"Мы полны решимости поддерживать независимую, демократическую Украину в пределах ее международно признанных границ", — говорится в заявлении G7.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в марте 2023 года Фумио Кисида приезжал в Украину. Целью его внезапного визита стали переговоры на высшем уровне с президентом Владимиром Зеленским. До этого украинский лидер лично приглашал его посетить страну.