Уровень помощи Украине от Запада скатился на самый минимум с начала вторжения РФ

Украина сейчас все больше полагается на основную группу доноров

Объем выделенной помощи Украине от союзников в период с августа по октябрь 2023 года составил всего 2,11 млрд евро. Это на 87% меньше по сравнению с тем же периодом, но в 2022 году.

Такие показатели говорят о том, что это самая низкая сумма с января прошлого года. Об этом информирует Кильский институт мировой экономики.

"Украина сейчас все больше полагается на основную группу доноров, таких как США, Германия, а также страны Северной и Восточной Европы. страны, которые продолжают обещать и поставлять как финансовую помощь, так и важное вооружение, такое как истребители F-16", — говорится в сообщении.

На сегодняшний день основной группой доноров являются отдельные европейские страны: Хорватия, Финляндия, Германия, Ирландия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Швейцария, а также страны НАТО, такие как Канада и Великобритания.

Отмечается, что из 42 опрошенных доноров только 20 дали обещания предоставить Украине новые пакеты помощи за последние три месяца. Это самый низкий показатель с начала войны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 6 декабря Сенат Соединенных Штатов Америки заблокировал законопроект о выделении помощи Украине. Для его вынесения на голосование не было достаточного количества голосов.