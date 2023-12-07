Врагу нигде не спрятаться: появилось видео блестящей работы украинского беспилотника SHARK на Херсонщине

Дрон эффективно работает в паре с артиллерией

Первые украинские авиационные комплексы SHARK не так давно попали на вооружение ВСУ, однако уже не раз успели продемонстрировать свою эффективность. В частности, они отлично показывают себя в Херсонской области.

Создателем этих дронов является компания "Укрспецсистемс", которая входит в состав NAUDI (Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины). Там же показали видео примера работы SHARK на Херсонщине.

"С помощью качественной беспилотной камеры украинские военные из подразделения Flying Skull выследили враждебные цели: зенитно-ракетный комплекс "Оса" и 203-мм самоходную пушку артиллерии 2С7 "Пион". После этого техника оккупантов была уничтожена точными ударами нашей артиллерии", — говорится в сообщении.

Также поясняют, что основная задача SHARK – проводить глубинную разведку, выявлять важные цели и корректировать по ним огонь. Их используют в паре с дальнобойной артиллерией, авиацией и системами HIMARS, чтобы наносить максимально точные удары по противнику.

Как известно, SHARK имеет следующие технические характеристики:

время полета – более 2 часов;

дальность полета — 60 км;

практический потолок — 2000 м;

взлетная масса — 10 кг;

размах крыльев – 1,91 м;

время развертывания – 15 минут;

крейсерская скорость – 70-90 км/ч;

максимальная скорость полета – 150 км/ч.

Напомним, ранее "Телеграф" показывал в работе украинскую антидроновую пушку, аналогов которой практически нет в мире.