Работодатели Польши и Украины объединяют усилия по разблокированию границы

Союз предпринимателей и работодателей (ZPP) Польши и Федерация работодателей Украины (ФРУ) создали диалоговую площадку для достижения компромисса по разблокированию польско-украинской границы и обратились этой инициативой к правительствам двух стран и президентке Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен.

Переговорная площадка направлена на ускорение и оптимизацию диалога и выработку взаимосогласованных решений. "Эти решения помогут правительствам обеих стран достичь взаимовыгодного компромисса и разблокировать пункты пропуска на польско-украинской границе. Как представители объединений работодателей мы больше, чем кто-либо другой, заинтересованы в поиске конструктивного и эффективного компромисса, который позволил бы решить претензии с обоих сторон, как можно быстрее разблокировать границу и существующие логистические маршруты, восстановив нормальный уровень торговли между Польшей и Украиной", — говорится в совместном заявлении ZPP и ФРУ.

ФРУ также подчеркивает, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину Польша не только стала главным логистическим хабом для распределения и сортировки помощи для Украины, но и заняла первое место в рейтинге среди стран, куда было экспортировано больше всего товаров из Украины. Кроме того, после решения Евросоюза предоставить Украине возможность свободной торговли со странами ЕС, общий уровень торговли между Польшей и Украиной показал новые рекордные показатели, что положительно повлияло на создание новых рабочих мест и расширение производственных мощностей в обеих странах.

С 6 ноября 2023 г. на нескольких пограничных переходах между Польшей и Украиной продолжается акция протеста польских перевозчиков. Из-за этого существенно нарушена транспортировка грузов в обоих направлениях. Протест поддерживают все главные транспортные ассоциации Польши. "Каждый день блокировки границы — это новые потери бизнеса и европейской экономики. Ситуация нуждается в скорейшем решении и для этого необходимо задействовать все возможные инструменты", — говорится в сообщении ФРУ.

"От блокировки перевозок страдают торговые и производственные цепочки между Украиной и странами ЕС, от чего несут потери европейские компании, в том числе и польские, поставляющие товары в Украину. Мы с нашими польскими коллегами объединяем усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации ситуации и ускорить достижение компромисса. По результатам наших дискуссий мы вскоре представим разработанный перечень возможных компромиссных решений по разблокированию границы. Надеемся на понимание и поддержку нашей инициативы", — отметил гендиректор ФРУ Руслан Ильичев.