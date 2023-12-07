"Две области Украины нужно взять обязательно": российский генерал размечтался

После этого, мечтают в Кремле, Украина не будет нужна НАТО

В России не перестают мечтать о захвате украинских территорий. Один из оккупантов назвал две области, которые стране-агрессору необходимо украсть.

Об этом сообщают российские пропагандисты. Так, по мнению генерала армии РФ и бывшего главы МВД Анатолия Куликова, перед российскими оккупантами якобы еще стоит много задач, среди которых и оккупация новых регионов, которые входят в состав Украины.

"Нам нужны обязательно Николаевская и Одесская области. Это обязательно для того, чтобы не допустить мотивации Запада взять Украину в НАТО", — заявил Анатолий Куликов.

Такой сценарий, продолжает захватчик, необходим для того, чтобы отрезать Украину от акватории Черного моря. После этого НАТО якобы не сможет использовать морские рубежи в своих целях. Анатолий Куликов убежден, что если Украина лишится двух областей, у которых есть выход к воде, она якобы станет не нужна военному блоку.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ВСУ назвали важный город, который рф хочет захватить. Впрочем, украинские защитники там удерживают оборону.