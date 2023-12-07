Украина может остаться без поддержки США: в Белом доме сделали тревожное заявление

В США объяснили от кого зависит дальнейшая поддержка Украины

США не могут гарантировать Украине, что и дальше будут поставлять оружие и боеприпасы. В течение нескольких последующих недель у американцев еще есть возможность оказывать помощь, а дальше все будет зависеть от конгрессменов.

Об этом во время брифинга заявил координатор Совета национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби. По его словам, некоторые республиканцы ведут "экстремальную политику".

Джон Кирби рассказал, что украинские лидеры 6 декабря посетили конференцию Пентагона по вопросам оборонной промышленности, чтобы убедиться в дальнейшей поддержке со стороны США. Украине важно иметь здоровую оборонно-промышленную базу и долгосрочную поддержку безопасности. Вместе с тем в Белом доме обеспокоены тем, что могут оказывать помощь Украине в течение нескольких недель.

"Мы знаем, что там (в Конгрессе — ред.) есть сильная двухпартийная поддержка. Просто есть небольшое количество республиканцев, которые хотят держать всех в заложниках из-за довольно экстремальной пограничной политике, по которой президент высказался, что мы готовы вести переговоры добросовестно, он верит, что должны быть изменены иммиграционная политика, а также изменения ресурсов, и он готов вести этот разговор", — добавил Кирби.

На уточняющий вопрос о том, могут ли США дать гарантии о продолжении военных поставок Украине, Джон Кирби ответил, что Белый дом сейчас не может дать их. Все решается в Конгрессе.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Сенат США заблокировал помощь Украине в размере 61 млрд долларов. Документ не набрал достаточного количества голосов из-за того, что демократы и республиканцы до сих пор не поладили по вопросам миграции.