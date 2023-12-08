Едва успевают: аналитики ISW оценили темпы восстановления человеческих потерь россиянами

Российские солдаты ложатся в землю тысячами, но пока россия способна восстанавливать потери

Российские террористы на фронте в Украине сейчас несут ежедневные человеческие потери со скоростью, которая едва позволяет им эти потери восстанавливать. В частности, только за ноябрь 2023 россияне, по данным Вооруженных сил Украины, потеряли на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях более 11 тысяч единиц живой силы.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 7 декабря. Аналитики считают, что потери россиян на Авдеевском и Марьинском направлениях могут быть еще выше, поскольку там террористы проводят массированные пехотные штурмы после того, как понесли большие потери в технике.

Последние задокументированные потери россиян под Авдеевкой составляют, по данным ВСУ, более 5 тысяч единиц живой силы. Кроме этого, украинские военные заявили об уничтожении не менее 1200 и ранении более 2200 единиц живой силы россиян на левом берегу Херсона с 17 октября по 17 ноября. Также российские террористы ежедневно несут потери на Запорожском и других направлениях боев.

ISW отмечает, что нет возможности проверить и подтвердить предоставленные ВСУ данные по потерям россиян. Россия же со своей стороны скрывает данные о своих потерях. Но если предположить, что данные ВСУ верны, то показатель утрат может превосходить характеристики мобилизационных усилий рф, которые каждый месяц приносят в ряды русских войск от 20 до 40 тыщ единиц живой силы.

Например, несмотря на потери, количество российских группировок на наиболее активных направлениях фактически не меняется – это означает, что все российские подкрепления идут на восстановление потерь. Россияне вынуждены срочно перебрасывать туда вновь созданные и недостаточно укомплектованные соединения – это препятствует российским долгосрочным усилиям по наращиванию войск в Украине и формированию резервов.

Аналитики заключают, что высокие российские потери при сохранении имеющихся темпов пополнения российской армии не позволят командованию рф полностью восстановить боеспособность существующих подразделений и сформировать новые оперативные и стратегические резервы. Но россия, похоже, будет и дальше способна игнорировать эти потери и, по меньшей мере, восполнять избитые войска, пока российский диктатор владимир путин способен подавлять внутреннее сопротивление и компенсировать последствия такого заброса украинских позиций пушечным мясом.

Напомним, бои за Авдеевку активизировались в конце октября 2023 года. С этого времени россияне непрерывно штурмуют позиции наших воинов вокруг этого города, однако за это время значительных успехов в этом деле они не добились. Более того, их потери в связи с этим наступлением колоссальны. При этом ВСУ еще и умудряются контратаковать на этом направлении.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 25 ноября российские оккупанты начали еще одну волну штурмов на Авдеевском направлении. Однако, по мнению ISW, атаки врага не приведут к быстрому продвижению.