"Штурмуют и днем и ночью": почему оккупанты любой ценой хотят взять Авдеевку

За эту войну такой интенсивной работы еще не было

Российские оккупанты всеми силами пытаются штурмовать Авдеевку. Этот город на востоке Украины сейчас является главным объектом их усилий. Несмотря на большие потери в технике и живой силе захватчики продолжают и дальше идти на убой.

Об этом сказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире марафона. По его словам, россияне пытаются выполнить задачу диктатора путина любой ценой.

"Очень интенсивные штурмовые действия противник сейчас совершает. Несмотря на погодные условия — снег, небольшой мороз, всем холодно, но они и ночью, и днем очень сильно штурмуют. Очень активно применяется большое количество их беспилотных аппаратов разного калибра, в том числе камикадзе "Ланцеты". Постоянно в небе висят разведывательные "Орланы". Они любой ценой пытаются выполнить задачи, которые перед ними поставил их недопрезидент", — сказал он.

Также Сергей Цехоцкий отметил, что российские оккупанты проводят активный штурм Авдеевки и несут большие потери. Многие отказываются идти в атаку, но их угрозами и шантажом бросают на "мясо".

"За эту войну такой интенсивной работы действительно не было. Это видно, что любой ценой взять Авдеевку в кольцо, выйти на административные границы Донецкой области — это у них очень большая цель. Поэтому гонят всех. Мы знаем, что очень большое количество их отказывается идти в атаки. Они их угрозами, устрашениями, шантажом бросают. Они гибнут, но все равно идут", — объяснил офицер.

Цехоцкий добавил, что в атаках принимают участие, в том числе, и слабо подготовленные военные. Их буквально отправляют на убой небольшими группами.

"В большинстве — это коллаборанты, так называемый "армейский корпус". Также "Шторм Z". И вперемешку с ними идут регулярные войска, мобилизованные — слабо подготовленные, но массово штурм за штурмом" малыми группами отправляют их на убой", — подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что у российских оккупантов есть дедлайн по захвату Авдеевки. К этой дате они спешат добиться хоть каких-нибудь успехов.