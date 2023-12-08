"Штурмуют и днем и ночью": почему оккупанты любой ценой хотят взять Авдеевку
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За эту войну такой интенсивной работы еще не было
Российские оккупанты всеми силами пытаются штурмовать Авдеевку. Этот город на востоке Украины сейчас является главным объектом их усилий. Несмотря на большие потери в технике и живой силе захватчики продолжают и дальше идти на убой.
Об этом сказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире марафона. По его словам, россияне пытаются выполнить задачу диктатора путина любой ценой.
"Очень интенсивные штурмовые действия противник сейчас совершает. Несмотря на погодные условия — снег, небольшой мороз, всем холодно, но они и ночью, и днем очень сильно штурмуют. Очень активно применяется большое количество их беспилотных аппаратов разного калибра, в том числе камикадзе "Ланцеты". Постоянно в небе висят разведывательные "Орланы". Они любой ценой пытаются выполнить задачи, которые перед ними поставил их недопрезидент", — сказал он.
Также Сергей Цехоцкий отметил, что российские оккупанты проводят активный штурм Авдеевки и несут большие потери. Многие отказываются идти в атаку, но их угрозами и шантажом бросают на "мясо".
"За эту войну такой интенсивной работы действительно не было. Это видно, что любой ценой взять Авдеевку в кольцо, выйти на административные границы Донецкой области — это у них очень большая цель. Поэтому гонят всех. Мы знаем, что очень большое количество их отказывается идти в атаки. Они их угрозами, устрашениями, шантажом бросают. Они гибнут, но все равно идут", — объяснил офицер.
Цехоцкий добавил, что в атаках принимают участие, в том числе, и слабо подготовленные военные. Их буквально отправляют на убой небольшими группами.
"В большинстве — это коллаборанты, так называемый "армейский корпус". Также "Шторм Z". И вперемешку с ними идут регулярные войска, мобилизованные — слабо подготовленные, но массово штурм за штурмом" малыми группами отправляют их на убой", — подытожил он.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что у российских оккупантов есть дедлайн по захвату Авдеевки. К этой дате они спешат добиться хоть каких-нибудь успехов.