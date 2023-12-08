Сроки не радуют: Wall Street Journal спрогнозировал, когда будет следующее контрнаступление ВСУ

У Украины есть необходимость в восстановлении человеческого и материально-технического потенциала

Западные аналитики, дипломаты и военные стратеги считают, что Украине не удастся провести крупное контрнаступление ранее, чем весной 2025 года. ВСУ сейчас переходят к обороне и вряд ли смогут в ближайшее время массировано атаковать врага.

Украине понадобится время для того, чтобы восстановить человеческий и материально-технический потенциал. Об этом говорится в статье издания Wall Street Journal.

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"Войска Киева сейчас готовятся к, возможно, длительному периоду, просто пытаясь остановить дальнейшее наступление России… Стране нужно время на восстановление", — пишет WSJ.

Дипломаты и стратеги рассказали изданию, почему сомневаются в том, что Украина сможет ранее начать крупное контрнаступление. На это влияет ряд факторов. В первую очередь это летнее контрнаступление, не принесшее желаемых результатов, и возможная остановка помощи от США из-за распрей между демократами и республиканцами. В статье также указано, что ЕС пока не способен предоставить Украине те ресурсы, которых она просит.

В то же время РФ наращивает свой потенциал. Издание пишет, что российская экономика перешла на "военные рельсы".

"Увеличивая давление на Украину, Россия не демонстрирует никаких признаков отказа от своей первоначальной военной цели — захвата страны", — говорится в статье.

Неназванный европейский дипломат сказал журналистам издания, что Запад должен быть готов к тому, что война между Россией и Украиной будет долгой. А следующий год должен стать временем для восстановления украинской армии.

Как писал ранее "Телеграф", в Белом доме высказались о возможных переговорах между Украиной и Россией. Джон Кирби сказал, кто должен принять решение.