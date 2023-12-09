Без западных технологий не полетят? В ВСУ раскрыли важный факт о российских ракетах

Иностранные комплектующие используют не только в ракетах

В российских ракетах, которыми оккупанты атакуют украинские города, почти отсутствуют чипы российского производства. В частности, микросхемы из РФ не были обнаружены в ракете X-101.

Об этом сообщил представитель центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Рудык, пишет "Мы-Украина". Он показал компонент из электронно-вычислительной машины, входящей в состав стратегической крылатой ракеты X-101.

"Мы можем увидеть, что это лишь одна из небольших составляющих… Для чего нужен этот компонент — он проводит электронные расчеты, вычисляет их и непосредственно передает данные на бортовой компьютер для сверки, например, с координатами, заданными в ракету и т.д." , – подчеркнул Рудык.

Также, по словам представителя Генштаба, иностранные комплектующие есть не только в российских ракетах. Он подчеркнул, что в беспилотниках, которым РФ атакует Украину, были обнаружены многочисленные иностранные компоненты.

"Эти все чипы, если внимательно посмотреть, они не российского происхождения, они заграничного происхождения. Российских чипов здесь нет. Они пытаются заменить их определенным образом, что-то там выяснить для себя, наладить определенные каналы снабжения. Но в общем, если мы говорим о базовой комплектации данной ракеты, о X-101 я говорю, то чипы здесь больше именно заграничного происхождения", — отметил Рудык.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что россияне способны изготовить около 100 высокоточных ракет в месяц.