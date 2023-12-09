"Путин не должен рассчитывать, что мы отступим": в Германии решительно высказались о поддержке Украины

В Германии понимают, что путин ждет момента, когда поддержка Украины ослабеет

На фоне того, что в США не могут гарантировать дальнейшую поддержку Украины, в Германии сделали противоположное заявление. Канцлер Олаф Шольц заявил, что страна должна готовиться к еще большей поддержки Украины.

Об этом он сказал во время съезда Социал-демократической партии Германии в субботу, 9 декабря, передает DW. Он подчеркнул, что Германия должна быть готова к увеличению поддержки в случае, если "другие союзники ослабеют".

"Эта война, вероятно, не закончится в ближайшее время. Поэтому важно, чтобы мы могли делать то, что необходимо в течение длительного времени, а именно, продолжать поддерживать Украину в ее оборонной кампании", — сказал канцлер.

Олаф Шольц добавил, что война в Украине вряд ли закончится в ближайшее время. Поэтому важно, чтобы "Германия могла делать то, что необходимо в течение длительного времени" — а именно продолжать военную помощь Украине. Российский президент "не должен рассчитывать на то, что мы отступим".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в США назвали страны, которые рады сорвать помощь Украине. В эту тройку вошла России и еще два ее близких друга.