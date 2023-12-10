Отсутствие санкций против Росатома в ЕС оправдывали тем, что якобы нет никакой альтернативы российскому ядерному топливу

Украина по результатам испытаний обнаружила, что российское ядерное топливо для реакторов советского и российского образца можно без проблем заменять американским производством компании Westinghouse. Для Европы это открывает возможность наконец-то применить против Росатома санкции.

Об этом рассказал глава государственного предприятия "Энергоатом" Петр Котин в эфире Национального телемарафона. Котин отметил, что Украина фактически первой в Европе уничтожила российскую монополию на ядерное топливо, заменив его американским.

"Сначала в реакторах типа ВВЭР-1000, а теперь и в ВВЭР-440. Таких реакторов в Европе 16, и на сегодняшний день наши европейские партнеры уже не имеют аргументов против введения санкций в отношении россии", – сказал он.

Отметим, что Росатом – это единственная крупная российская государственная корпорация, против которой все еще не применены европейские санкции. Именно это позволяло Росатому обходить санкции против россии и безнаказанно работать на оккупированной Запорожской АЭС.

В Европе оправдывали этот факт тем, что, якобы, нет никакой альтернативы российскому ядерному топливу, которое вынуждены были покупать некоторые страны ЕС. Но теперь этот аргумент у европейских государств выбит.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что у россии проблемы с экономикой. Чиновник проговорился о том, что санкции Запада усугубляют ситуацию в стране.

Однако, несмотря на тот факт, что Европа регулярно вводит санкции против россии, состояние самых богатых людей страны-агрессора не пострадало. Более того, некоторые из них за 2023 год умудрились приумножить свой капитал.