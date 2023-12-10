Приоритетные цели: расследователи геолоцировали три завода, где производят БПЛА для россиян

На этих предприятиях производятся печально известные "Ланцеты" и копии иранских "Шахедов"

Расследователи из Украины локализовали три российских предприятия, производящих в интересах российских террористов ударные беспилотники. Они расположены не так уж далеко от украинской границы и могут стать приоритетными целями для Вооруженных сил.

О расположении заводов сообщается в расследовании OSINT-агентства Molfar. По данным расследователей, на этих предприятиях производят печально известные дроны-камикадзе "Ланцет", которые террористы "слизали" с израильских БПЛА, а также копии иранских "Шахедов".

Предприятия, на которых собирают "Ланцеты", расположены в городах Калуга (300 км от границы Украины) и Ижевске (1300 км от границы Украины). Копии "шахедов" для террористов собирают на заводе в Елабуге (1200 км от границы Украины).

Также расследователи обнаружили, что за изготовление "Ланцета" отвечает ижевская компания Zala Aero Group. Фактически это подразделение оружейного концерна "Калашников", которое играет одну из ключевых ролей на рынке беспилотных летательных аппаратов в России.

Интересно, что террористы превращают торгово-развлекательные центры (ТРЦ) в цеха, в которых собирают "Ланцеты". Идея принадлежит пока еще живому главному конструктору дронов Александру Захарову – именно ему принадлежат слова о том, что если ВСУ ударят по этим "цехам", то "людей не жалко", лишь бы на производстве это никак не отразилось. Только в Ижевске работают пять таких "цехов", которые можно считать законными целями для дальнейшего уничтожения.

Ранее "Телеграф" писал, что иранское государственное предприятие Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company работает в интересах российского террористического режима, выпуская беспилотники Shahed-131 и Shahed-136. Об этом стало известно благодаря ряду экспертных исследований, проведенных Украиной.