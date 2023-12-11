Война — день 656: тяжелые бои на востоке, рф не прекращает атаковать Украину дронами

Рассказываем оперативно о главном в сутки

Украина продолжает противостоять российскому вторжению. На некоторых участках фронта сложилась тяжелая ситуация: россияне совершают массированную атакую за атакой. ВСУ сдерживают наступление оккупантов, нанося большой урон россиянам в живой силе и технике.

В этом материале Телеграф рассказывает о главных событиях в Украине и мире 11 декабря, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Заседание Европейского совета, запланированное на 14 и 15 декабря, — это возможность для Еврокомисии подтвердить, что Европа будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен,

Что было в Украине 8 декабря – читайте по ссылке: Война — день 653: ВСУ бьют российских террористов, Авдеевка героически держится

Информацию за 9 декабря смотрите по ссылке: Война — день 654: Украина усиливает мобилизацию и готовится к отключениям света

Все, что происходило 10 декабря, можно посмотреть по ссылке: Война — день 655: украинская армия держит фронт, враг рвется к Авдеевке