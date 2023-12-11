Требуются трофеи и пленные: эксперт объяснил маниакальное желание россии окружить Авдеевку

"Подарок" для путина под "выборы президента россии" – это еще одна российская задача

Маниакальное желание российских террористов любой ценой окружить Авдеевку – это следствие того, что они поставили себе цель. А хотят они захватить большое количество украинских военных и взять в качестве трофеев западную технику.

Об этом рассказал военный эксперт, сотрудник СБУ в 2004-2015 годах Иван Ступак в эфире "Эспрессо". По его словам, террористов интересуют именно пленные и трофеи в больших количествах, однако опция "уничтожить" тоже присутствует.

"Оккупанты надеются захватить в плен большое количество украинских военных, по возможности уничтожить их. Также их интересует западная техника, боеприпасы, амуниция, это тоже они хотят захватить", – отметил он.

Также террористы выполняют задание, которое им установили из кремля – отодвинуть украинских военных от Донецка, сделав путину подарок к "выборам президента". Именно ради этого они давят на украинские позиции и несут огромные потери в живой силе и технике. Причем саму Авдеевку россияне, если понадобится, снесут с лица земли, как Марьинку. Город уже и так настолько разрушен, что это уже локация, и восстанавливать его никто не будет.

"Россиянам нужно взять Авдеевку, им осталось 5-6 км, которые они считают, в самом узком месте перебить наше сообщение и как они говорят: "Авдеевский гарнизон будет окружен"… Если не будет этой победы, то и показывать будет нечего. Если же удастся захватить, то этой "победе" будут посвящать все рождественские праздники" – резюмировал Ступак.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские оккупанты имеют дедлайн по захвату Авдеевки. К этой дате они спешат добиться хоть каких-то успехов.