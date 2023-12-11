"Украина пока имеет преимущество, но...": Fitch сделал тревожный прогноз по войне

Украина все еще имеет некоторое стратегическое военное преимущество

Международные аналитики считают, что война в Украине не закончится в 2024-м году. В настоящий момент отсутствуют какие-либо политически обоснованные уступки, которые могли бы привести к этому.

Такой прогноз сделало Международное агентство Fitch Ratings. Там также отмечается, что масштаб войны также вряд ли уменьшиться.

"По нашему мнению, Украина все еще имеет некоторое стратегическое военное преимущество, подкрепленное твердой решимостью и военной поддержкой Запада, но ее контрнаступление пока принесло ограниченные результаты, и в нашем центральном сценарии превосходство недостаточно для решительного достижения целей", — говорится в сообщении.

Кроме того, по мнению аналитиков, в настоящее время отсутствуют политически обоснованные уступки, которые могли бы привести к прекращению войны путем переговоров, что потенциально может привести к очень затяжному конфликту.

"В более долгосрочной перспективе мы ожидаем некоторой формы урегулирования, но считаем "замороженный конфликт" более вероятным, чем устойчивое мирное соглашение, по крайней мере, на значительный период", — говорится в прогнозе.

Напомним, ранее мы писали о том, что Анна Маляр дала неутешительный прогноз по продолжительности войны в Украине.