"Кто он такой?": Зеленский объяснил, почему не пойдет на переговоры с Путиным

Президент Украины считает, что слово российского диктатора ничего не стоит

Переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и его сообщниками невозможны. Украина не пойдет на компромиссы с Россией.

Об этом в интервью латиноамериканским СМИ заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Путин не отказался от своей цели захватить всю Украину.

"Как я могу договариваться с Путиным? Давайте на секунду забудем, что он убийца. С российской стороной. Как я могу договариваться с ним о людях, которые находятся в каких-то городках-поселках, которые оккупированы, там живут. И тут садятся два человека или две команды и говорят: пусть они твои. Кто мы такие, чтобы решать, где человеку жить, кем быть, на каком языке говорить, какой флаг уважать? Кто мы такие?" – отметил президент.

По мнению Зеленского, если Путин действительно хотел прямо сейчас закончить войну, он бы дал приказ вывести свои войска из Украины, а дальше начались бы дипломатические переговоры. Однако он подчеркнул, что президент России этого не хочет.

"Прежде всего, ему (Путину. — Ред.) не нужен мир. Когда мы хотим решить какую-нибудь проблему, мы должны понять, что это нужно всем сторонам. Мы хотим закончить войну", — сказал украинский президент.

Зеленский напомнил, что в 2014 году Путин публично заявлял, что "не намерен идти полномасштабной войной против Украины". Президент подчеркнул, что тогда Россия уже оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

"Все, что он говорит, это неправда. Он не заинтересован в независимой Украине, ему нужна Украина как часть, анклав России, что он сделал с Беларусью, что делал с Молдовой, Грузией. Везде, как у нас, захвачена часть целостной территории, чтобы не было стабильности и уже через некоторое время прийти и захватить полностью. Украина просто большая страна и ему не удалось. Потому, что ему поставить на компромисс? Кто он? Я не могу торговать людьми. И с кем? С человеком, слово которого стоит ничего. Это не гарантии", — заявил Зеленский.

Напомним, второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что нереалистично полагать, что российский диктатор Владимир Путин будет согласен на мирные переговоры.