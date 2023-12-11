Выехал из Украины перед вторжением РФ: нардеп от ОПЗЖ второй год живет в Польше – расследование

Нардеп является одним из наибольших депутатов-прогульщиков

Народный депутат от запрещенной партии ОПЗЖ Федор Христенко в ежегодной декларации за 2022 год указал, что вместе с семьей проживает в Польше. Он уехал из Украины 14 февраля 2022 года и с тех пор не возвращался.

Об этом говорится в расследовании "Схем". Согласно декларации, которую Христенко подал в ноябре этого года, апартаменты площадью 173 квадратных метра нардеп арендовал 19 февраля – за 5 дней до полномасштабного вторжения России.

В декларации нардеп отметил, что квартиру в Польше арендует вместе с женой и дочерью у владельца – гражданином Польши Мациежа Дражкевича. Точный адрес в публично доступной декларации не указан, но, вероятно, это дом по ул. Сарматской в элитном районе Варшавы, где, по информации издания "Бахмут IN.UA", в августе 2022 года были зафиксированы сразу три автомобиля, оформленных на жену Христенко: BMW M760LI, Bentley Continental и Porsche Cayenne. Их нардеп тоже задекларировал.

Также в декларации за 2022 год он указал, что семья владеет в России квартирой на 176 квадратных метров и тремя паркоместами. Эта недвижимость в Москве записана на жену Марину Христенко с 2018 года. Примерная стоимость таких апартаментов, согласно сайтам недвижимости, свыше 100 миллионов рублей (примерно 1 миллион долларов. – Ред.).

В 2022 году Христенко задекларировал лишь 42 тысячи гривен депутатской заработной платы. Такую сумму можно объяснить тем, что руководство ВР назвало Христенко одним из наибольших прогульщиков, из-за чего ему перестали начислять зарплату.

Как стало известно "Схемам" от источников с доступом к базе пересечения границы, Христенко уехал из Украины за 10 дней до полномасштабной войны. Депутат вылетел из Борисполя 14 февраля 2022 года и с тех пор не возвращался.

Федор Христенко в 2019 году был избран народным депутатом от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" по избирательному округу в Бахмутском районе Донецкой области, который частично оккупирован армией РФ. Журналистам не удалось найти публичные упоминания о его работе с избирателями в округе. После 24 февраля Христенко также публично не осуждал российскую агрессию.

Напомним, ранее представитель парламента Руслан Стефанчук рассказал, почему скандальных нардепов-прогульщиков нельзя лишить мандата и как нардепам, которые во время военного положения уехали за границу и не вернулись, перестали выплачивать зарплаты.