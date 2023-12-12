Война — день 657: оккупанты массированно атакуют на двух направлениях, ВСУ ведут активную оборону

Рассказываем оперативно о главном в сутки

Ожесточенное сопротивление российскому вторжению продолжается. Россияне идут в наступление не считаясь с потерями. Оккупанты начали массированные наступательные действия при поддержке бронетехники на авдеевском и марьинском направлениях. ВСУ продолжают наносить российским захватчикам огневое поражение.

В этом материале Телеграф рассказывает о главных событиях в Украине и мире 12 декабря, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 В небе Украины все спокойно, активности тактической или стратегической авиации нет, повторный запуск ударных БПЛА не фиксировался.

00:00 Силы обороны Украины за минувшие сутки отразили более 70 атак и штурмов российских оккупантов на шести направлениях — купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и запорожском,- а также удерживают позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Что было в Украине 9 декабря – читайте по ссылке: Война — день 654: Украина усиливает мобилизацию и готовится к отключениям света

Информацию за 10 декабря смотрите по ссылке: Война — день 655: украинская армия держит фронт, враг рвется к Авдеевке

Все, что происходило 11 декабря, можно посмотреть по ссылке: Война — день 656: тяжелые бои на востоке, рф не прекращает атаковать Украину дронами