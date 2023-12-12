ISW: Украинские войска имеют успехи на Купянском направлении, ведут операции на Херсонщине (карта)
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Под Авдеевкой россияне атакуют, не считаясь с потерями – отражены почти 50 атак
В течение 11 декабря Вооруженные силы Украины имели успехи на линии Купянск-Сватово-Кременная и продолжили проведение операций на левом берегу Херсонщины. Вокруг Авдеевки ведутся ожесточенные бои, украинские военные отбили почти полсотни атак и держат оборону.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 11 декабря. Аналитики отмечают, что российские пропагандисты в попытках перебить информационный фон от неудач под Авдеевкой упорно врут об "успехах" российских войск, но иногда вынуждены признавать реальные достижения как своей армии, так и ВСУ.
В частности, на линии Купянск-Сватово-Кременная украинские войска провели ряд удачных контратак. Как минимум один российский пропагандист был вынужден признать, что ВСУ удачно закрепились к западу от н/п Широкая Балка. В то же время, ни одно из сообщений "военкоров" о якобы продвижении войск россиян не было подтверждено.
На Авдеевском направлении идут ожесточенные бои, российские террористы имеют подтвержденные успехи. Так, на геолоцированных кадрах, опубликованных россиянами, заметно крохотное продвижение россиян у Степового; похоже, что именно этим все успехи и ограничены. Российские пропагандисты также утверждают о более существенном продвижении у Степового и даже о наличии российских войск в пределах административных границ самой Авдеевки – но никаких подтверждений этих заявлений "военкоры" предоставить не смогли.
Украинский Генеральный штаб сообщил, что были отбиты по меньшей мере 49 атак российских террористов у самой Авдеевки; к востоку от Новобахмутовки, к югу от Северного и Тоненького, а также вблизи Первомайского и Невельского. По данным ВСУ, террористы значительно активизировали наступательные операции в этом направлении, бросая в бой механизированные колонны, где есть как устаревшая, так и новая техника. Спикер ОСУВ "Таврия" полковник Александр Штупун подтвердил уничтожение минимум 11 танков и 15 боевых бронемашин, а также заявил о повреждении многих танков и ББМ; по его словам, операторы дронов добивают поврежденную и брошенную технику россиян.
Украинские войска все еще контролируют минимум три процента Марьинки – это вынуждены были признать и российские пропагандисты. По их данным, российские войска смогли немного продвинуться в северо-западной Марьинке. Генштаб ВСУ заявил об отражении атак россиян в районе Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки.
На левом берегу Херсона в районе н/п Крынки ВСУ продолжают проводить наземные операции. В частности, украинские войска смогли перебросить небольшие подкрепления на плацдарм. В то же время, по заявлениям некоторых российских "военкоров", российские войска якобы продвинулись в районе Крынок. Однако эту информацию подвергают сомнению другие российские пропагандисты. Украинский генштаб не сообщал о продвижении россиян.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Институте изучения войны (ISW) дали ответ, почему российские оккупанты так активизировались на фронте в последнее время и какой "подарок для путина" они должны сделать.
Российские террористы имеют дедлайн по захвату Авдеевки. К этой дате они спешат добиться хоть каких-то успехов.
Маниакальное желание российских террористов любой ценой окружить Авдеевку – это следствие того, что они поставили себе цель. А хотят они захватить большое количество украинских военных и набрать в качестве трофеев западную технику.