ISW: Украинские войска имеют успехи на Купянском направлении, ведут операции на Херсонщине (карта)

Под Авдеевкой россияне атакуют, не считаясь с потерями – отражены почти 50 атак

В течение 11 декабря Вооруженные силы Украины имели успехи на линии Купянск-Сватово-Кременная и продолжили проведение операций на левом берегу Херсонщины. Вокруг Авдеевки ведутся ожесточенные бои, украинские военные отбили почти полсотни атак и держат оборону.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 11 декабря. Аналитики отмечают, что российские пропагандисты в попытках перебить информационный фон от неудач под Авдеевкой упорно врут об "успехах" российских войск, но иногда вынуждены признавать реальные достижения как своей армии, так и ВСУ.

В частности, на линии Купянск-Сватово-Кременная украинские войска провели ряд удачных контратак. Как минимум один российский пропагандист был вынужден признать, что ВСУ удачно закрепились к западу от н/п Широкая Балка. В то же время, ни одно из сообщений "военкоров" о якобы продвижении войск россиян не было подтверждено.

Ситуация на Купянском направлении

На Авдеевском направлении идут ожесточенные бои, российские террористы имеют подтвержденные успехи. Так, на геолоцированных кадрах, опубликованных россиянами, заметно крохотное продвижение россиян у Степового; похоже, что именно этим все успехи и ограничены. Российские пропагандисты также утверждают о более существенном продвижении у Степового и даже о наличии российских войск в пределах административных границ самой Авдеевки – но никаких подтверждений этих заявлений "военкоры" предоставить не смогли.

Украинский Генеральный штаб сообщил, что были отбиты по меньшей мере 49 атак российских террористов у самой Авдеевки; к востоку от Новобахмутовки, к югу от Северного и Тоненького, а также вблизи Первомайского и Невельского. По данным ВСУ, террористы значительно активизировали наступательные операции в этом направлении, бросая в бой механизированные колонны, где есть как устаревшая, так и новая техника. Спикер ОСУВ "Таврия" полковник Александр Штупун подтвердил уничтожение минимум 11 танков и 15 боевых бронемашин, а также заявил о повреждении многих танков и ББМ; по его словам, операторы дронов добивают поврежденную и брошенную технику россиян.

Ситуация на Авдеевском направлении

Украинские войска все еще контролируют минимум три процента Марьинки – это вынуждены были признать и российские пропагандисты. По их данным, российские войска смогли немного продвинуться в северо-западной Марьинке. Генштаб ВСУ заявил об отражении атак россиян в районе Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки.

Ситуация возле Марьинки

На левом берегу Херсона в районе н/п Крынки ВСУ продолжают проводить наземные операции. В частности, украинские войска смогли перебросить небольшие подкрепления на плацдарм. В то же время, по заявлениям некоторых российских "военкоров", российские войска якобы продвинулись в районе Крынок. Однако эту информацию подвергают сомнению другие российские пропагандисты. Украинский генштаб не сообщал о продвижении россиян.

Ситуация на Херсонском направлении

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Институте изучения войны (ISW) дали ответ, почему российские оккупанты так активизировались на фронте в последнее время и какой "подарок для путина" они должны сделать.

Российские террористы имеют дедлайн по захвату Авдеевки. К этой дате они спешат добиться хоть каких-то успехов.

Маниакальное желание российских террористов любой ценой окружить Авдеевку – это следствие того, что они поставили себе цель. А хотят они захватить большое количество украинских военных и набрать в качестве трофеев западную технику.