Атаковали ракетами и дронами: что известно о ночной атаке по Украине

Все шахеды сбиты силами мобильных огневых групп

В ночь на вторник, 12 декабря, российские оккупанты снова атаковали Украину беспилотниками типа "Shahed" из оккупированного Крыма, на этот раз из района Балаклавы. Из 15 запущенных ими "шахедов" 9 были сбиты ПВО.

"Всего зафиксированы пуски 15 ударных БПЛА "Shahed-136/131", девять из которых были уничтожены в разных областях Украины подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны", — говорится в сообщении Воздушных Сил Украины.

Кроме того, вечером 11 декабря россияне атаковали Запорожье и Днепропетровщину управляемыми авиационными ракетами Х-59. Две ракеты были уничтожены зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Восток".

Стоит отметить, что россияне атакуют Украину каждый день и ночь. Кроме обстрелов приграничных и прифронтовых территорий из артиллерии и не только, они наносят ракетные и дроновые удары по мирным городам и селам. Предыдущей ночью, на 11 декабря, враг направил в Украину 18 "шахедов" — все они были сбиты силами ПВО. Также оккупанты ударили по Киевской области восемью баллистическими ракетами. Все восемь целей были уничтожены.

Как рассказывал "Телеграф", во время очередной атаки на Киев в ночь на 11 декабря воздушную тревогу объявили уже после того, как раздались взрывы. Поскольку враг запускал баллистические ракеты, у сил противовоздушной обороны есть считанные минуты, чтобы отреагировать и уничтожить цель.