"Контролирует лично Путин": генерал дал прогноз по боям за Авдеевку до конца года (карта)
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Наши воины удерживают город ценой героических усилий
Россияне ожесточенно штурмуют Авдеевку Донецкой области, пытаясь отбить город у ВСУ, однако Силы обороны Украины смогут удерживать свои позиции там как минимум, до Нового года. В этом населенном пункте у наших войск хорошие оборонные позиции.
"Это главный удар, который контролирует лично Путин, потому что к концу года нужно показать, что что-то захвачено. Выбрали Авдеевку, так как считают, что ее можно окружить, захватить и одновременно снизить угрозу для самого Донецка", — пояснил руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж в интервью OBOZ.UA.
Генерал добавил, что враг бросает на Авдеевку "немеренное количество войск", применяет артиллерию, ракеты, авиацию, силы спецопераций и наемников, в том числе "вагнеровцев". Однако даже в ситуации численного превосходства россиянам непросто осаждать этот город.
"Мы имеем мощные позиции в плане защитных возможностей. Это сама Авдеевка как инфраструктура, это коксохимический комбинат, который является мощным укрепрайоном и частично промзона, которая сама по себе является естественным опорным пунктом. Одновременно Силы обороны проводят фланговые удары и, возможно, тыловые, чтобы деблокировать Авдеевку", – описал ситуацию Маломуж.
По его мнению, враг не сможет захватить город ни до 14 декабря, когда в России пройдет прямая линия с президентом Владимиром Путиным, ни до 1 января 2024 года.
"Я общаюсь с нашими защитниками на этом участке фронта, они говорят: мы Авдеевку до Нового года не сдадим", – резюмировал Маломуж.
Напомним, военный эксперт, сотрудник СБУ в 2004-2015 годах Иван Ступак пояснил маниакальное желание россиян любой ценой окружить Авдеевку. По его словам, они поставили себе цель захватить в плен большое количество украинских военных и взять в качестве трофеев западную технику.