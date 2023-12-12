Предвзятое отношение в русскоязычным - это нормально? Писатель рассказал о реакции в Украине

В обществе есть момент восприятия русскоязычных как элемента моральной паники

В Украине не считают людей, говорящих на русском языке, дураками. Однако их могут воспринимать как угрозу на очень разных уровнях. Неконструктивные представители есть с обеих сторон, как русскоговорящих, так и украиноговорящих.

Такое мнение "Телеграфу" выразил писатель, переводчик и один из сотворцов YouTube-канала "Твоя подпольная гуманитарка" Остап Украинец. Он отметил, что бывают люди принципиально русскоговорящие, бывают — ситуативно русскоязычные.

"На моем опыте на русскоязычных людей редко смотрят как на дураков. Однако есть фактор восприятия русскоязычных как угрозы на очень разных уровнях. Это может быть как персональный триггер – совершенно понятный. Сегодня это вещь, с которой нужно считаться чуть ли не в первую очередь. Бывают люди принципиально русскоговорящие, бывают — ситуативно русскоязычные. В первую очередь, когда мы слышим русский язык от незнакомого человека, мы понятия не имеем о его более широком контексте, чтобы делать на основании этого какие-то выводы", — сказал он.

Украинец подчеркнул, что есть момент восприятия русскоязычных как элемента моральной паники, как мистических неоформленных людей, прибывающих в наши более украиноязычные среды и пространства, и русифицирующих их. Однако проблемы необходимо индентифицировать и прорабатывать.

"Есть также кейс с русскоязычными, переезжающими в эти легендарные украиноязычные города. Очевидно, рассказ о вынужденных переселенцах. Даже если предположить, что такая история органично сформировалась в Украине, ее разгоняет в первую очередь Россия и функционирует эта история в первую очередь в интересах России. Однако эти граждане никуда не денутся. Они будут продолжать быть гражданами Украины. Если мы сформулируем это таким образом, что русский является триггерным фактором, а российское ограничение желанным и понятным — это окей. А если мы будем говорить, что частью нормы является не воспринимать русский и требовать украинского — это немного другой вопрос", — добавил собеседник издания.

В противном случае, как отмечает Остап Украинец, речь не идет ни о каких "зонтичных суждениях" о говорящих на русском людях. Общество знает, что они есть. На сегодняшний день есть люди, которые полностью пользуются русским. Однако следует понимать, где триггер требует бороться с реальностью.

"Украинский должен быть нормой. Украинский должен быть первым языком во всех коммуникативных ситуациях, где между собой взаимодействуют незнакомые люди, а это любой момент в сфере обслуживания. Вот это конструктивная цель, к которой можно стремиться. Требовать, чтобы не было русскоязычных или создавать разные образы для тех, кто пользуется русским в целом — это то, что очень часто происходит. Когда мы говорим, что есть люди, которые принципиально не переходят на украинский, то стереотип, как правило, распространяет этот признак на всех, кто пользуется русским в целом. Что неправильно и неправда. Следует критически подходить к тем проблемам и искать, какие решения могут их преодолеть, а не помочь нам выбросить фрустрацию. Это правильная стратегия", — подчеркнул писатель.

Эта стратегия работает, когда ее придерживаются все стороны. Однако на деле неконструктивные представители есть с обеих сторон. Как среди русскоязычных есть люди, которые принципиально отказываются признавать существование украинского, так же среди украиноязычных есть люди, которые отказываются принимать, что человек может в быту разговаривать на украинском языке, при этом соблюдать языковое законодательство, и быть абсолютно проукраинским человеком.

"Когда 60-летний человек, ранее не нуждавшийся в знании украинского, вдруг говорит, что ему сложно выучить этот язык сейчас, то проблема в том, что предыдущие десятилетия этот человек мог себе позволить не знать украинского. То, что у нее сейчас будут проблемы с тем, чтобы ее нормально овладеть, это ожидаемо. Это следствие проблемы, а не сама проблема. И пока мы путаем возникающие в них проблемы и последствия, до тех пор у нас очень много неконструктивных движений в обсуждении языкового вопроса в целом", — подытожил Украинец.

Полный текст читайте в материале на сайте "Телеграф": "Русскоязычных дураками не считают, но воспринимают как угрозу": Остап Украинец о шароварщине и языковом законе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Черноморске Одесской области произошел языковой скандал в одном из магазинов. Продавец принципиально отказалась обслуживать клиентку на украинском, говоря, что в городе все говорят на русском.