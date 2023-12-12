Переучивать русскоязычного ребенка или ждать его собственный выбор языка: известный писатель ответил

Язык – это инструмент, который помогает строить общество

Сегодня в стране языковой вопрос стал одним из главных, поэтому не стоит ждать, что ребенок сам выучит украинский язык, находясь в соответствующей украиноязычной среде. Лучше, если родители с самого раннего возраста начнут разговаривать со своим чадом на государственном языке.

Так ребенок скорее овладеет украинским, считает писатель Остап Украинец. Как изменить языковой режим русскоговорящего ребенка и объяснить, почему это важно, он рассказал в эксклюзивном интервью "Телеграфу".

"Ждать — это худшее, что можно делать с поощрением к языку. Мы лучше изучаем языки, когда мы малы. Мы рождаемся, не зная ни одного, и тогда овладеваем самым первым языком, который у нас есть. Поэтому нет, ждать — это оказывать медвежью услугу. А если считаете, что будущее ваших детей в украинской Украине, то это просто здоровый расчет. Языковая подготовка к реальности, в которой им жить", - считает Остап Украинец.

Он подчеркнул, что не всегда родителям легко говорить с ребенком о таких важных вещах, как переход на другой язык. Многим трудно объяснить, почему это нужно. "Но приводить это как аргумент или считать, что когда дети не говорят по-украински, то это нормально и они это перерастут — плохая идея. Это столь же плохая идея, как и с любой другой информацией", — выразил свое мнение писатель. .

Остап Украинец подчеркнул, что объяснять какую-то вещь ребенку — это "ваша ответственность как родителей". Он рассказал, что не раз работал с русскоязычными подростками и детьми в лагере. И ситуации бывают совершенно разные. Некоторые дети целенаправленно пытаются переходить и переходят на украинский язык. Но есть и такие, которые не пробуют и не переходят.

"Но правило, по которому лагерь проводится на украинском, мы не нарушали и не нуждались в нарушении ни разу. Напротив, для тех, кто украинский язык не знал и плохо знает, то дополнительное количество этого языка вокруг способствует положительно. Ведь он же явно будет окружать, она будет окружать в СМИ, она будет окружать во всей государственной бюрократии, во всем государственном аппарате, в процессе обучения, она будет рядом — этот язык.Чем больше его давать изначально, тем легче им будет пользоваться, и тем меньше шансов, что в будущем кто-то услышит слово "спалахуйка" и подумает, что оно было создано в свое время, в удельном украинском языке, потому что нам почему-то не хватало слова "запальничка" , — объяснил писатель.

Больше по этой теме читайте в эксклюзивном интервью "Телеграфу" "Русскоязычными дураками не считают, но воспринимают как угрозу": Остап Украинец о шароварщине и языковом законе".

Ранее "Телеграф" писал, что за время полномасштабной войны с РФ языковой вопрос стал одной из главных манипуляций, используемых русской пропагандой. Диспуты и стычки по этому поводу развернули в среде украинцев отдельный фронт.