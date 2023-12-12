Хакеры или обыск? О причинах сбоя в "Киевстаре" пишут СМИ, что известно

Проблему уже решают

Масштабный сбой в работе мобильного оператора "Киевстар", произошедший утром 12 декабря, предположительно был спровоцирован хакерской атакой. Под ударом оказалось ядро сети.

Об этом сообщает издание DEV, ссылаясь на источники в компании. Над проблемой уже трудятся специалисты.

Также отмечается, что мобильный оператор, предоставляющий услуги связи более 24 млн пользователей, опровергает информацию о якобы обысках правоохранительных органов в офисе "Киевстара". Информацию о них распространять телеграмм-каналы, публикуя даже фото "с места событий" и сообщая, что это также могло вызвать сбой.

Фото обысков от телеграмм-канала

По сообщению источников "Телеграфа " в Службе безопасности Украины, представители силовых структур выясняют все обстоятельства событий.

По состоянию на 11:54 проблемы сохраняются, ведь связь и интернет недоступен, а также не работает сайт мобильного оператора.

Пока не известно, сколько времени нужно на устранение неисправностей в работе, поэтому абонентам "Киевстара" советуют воспользоваться услугой "Национальный роуминг ", чтобы оставаться на связи благодаря сетям от Vodafone и lifecell. При этом тарифы останутся для них прежними, и СИМ-карту тоже менять не нужно.

Ранее "Телеграф" писал, что крупнейший мобильный оператор Украины "Киевстар" попадает под санкции и с высокой вероятностью будет конфискован. Он станет государственной собственностью.