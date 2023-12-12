Сбой у "Киевстара" - результат атаки хакеров: пресс-служба

Специалисты работают над устранением неисправностей

На сеть "Киевстар" 12 декабря была совершена мощная хакерская атака. Это стало причиной масштабного технического сбоя в работе мобильной связи, который длится уже более пяти часов.

Об этом в пресс-службе компании рассказали "Суспільному". В настоящий момент специалисты работают над устранением неисправностей.

Отмечается, что оператор привлек правоохранителей и специальные госслужбы для фиксации обстоятельств и последствий вмешательства в работу. На данный момент известно, что персональные данные абонентов не скомпрометированы.

Также в "Киевстар" ответили на информацию, которую стали распространять сегодня в нескольких Telegram-каналах о том, что в компании якобы проводятся обыски. Оператор сообщает, что эта информация не соответствует действительности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что пока в "Киевстаре" устраняют последствия сбоя, абонентам предложили воспользоваться функцией "Национальный роуминг", где можно переключиться на "Лайф" или "Водафон", не меняя сим-карту. Однако как выяснилось, люди не могут переключиться на другую сеть. В соцсетях уже успели высказать свое недовольство по этому поводу.