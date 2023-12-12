"Не могу больше слушать политиков": новый премьер Польши сделал заявление по Украине

Новоизбранный глава польского правительства рассказал о демократических ценностях и будущих планах

Дональд Туск, который недавно стал премьер-министром Польши, заявил о том, что правительство под его руководством будет требовать полной мобилизации Запада. Это необходимо, чтобы оказать достойную помощь Украине.

Об этом новый премьер Польши заявил во время выступления в Сейме, пишет "Европейская правда". В своей речи он представил состав правительства и план действий, а также обратил внимание на помощь Украине и отношение некоторых западных политиков к войне.

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"Я не могу больше слушать политиков, которые говорят об усталости от ситуации (войны) в Украине. Они говорят президенту (Украины) Зеленскому, что они устали от ситуации", ― сказал Туск.

Польский премьер считает, что нападение России на Украину стало "нападением на всех нас". Он уверен ― это должно объединять поляков. Поэтому так важно помогать официальному Киеву.

Туск также считает, что в некоторых вопросах Польша должна бать настойчивой. Например, когда речь идет об интересах фермеров. Но даже в этом случае не стоит забывать о боевых действиях в Украине.

"Но мы должны помнить, за что идет война. Что украинцы воюют за что-то чрезвычайно важное, что их битва началась на Майдане, что они воюют за то, чтобы присоединиться к сообществу западного мира. Они хотят, чтобы Украина была демократическим, правовым государством, как западные страны. И они за это сейчас борются", ― заявил премьер Польши.

Во время выступления Туск анонсировал свою поездку в Брюссель. Он заявил, что попытается убедить европейских партнеров защитить Украину и демократические ценности от агрессии РФ.

"Только объединенный Запад может помочь Украине победить в борьбе за демократические ценности", ― подчеркнул Туск.

Для справки: присяга нового премьер-министра и обновленного состава правительства Польши состоится 13 декабря 2023 года. Церемония пройдет в Президентском дворце. К присяге Туска и его подчиненных приведет польский лидер Анджей Дуда.

Ранее "Телеграф" писал, что Сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Моравецкого. Это и стало причиной формирования нового правительства.