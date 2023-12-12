Для тех, кто еще сомневается: известный писатель назвал две причины перейти на украинский

Украинский язык является инфопространством Украины

Многие украинцы с самого начала войны переходят на родной язык. Впрочем, до сих пор остаются и те, кто еще по некоторым своим причинам сомневается.

Для них известный писатель и создатель YouTube-канала "Твоя подпольная гуманитарка" Остап Украинец назвал несколько причин сделать это поскорее. Их он озвучил во время интервью "Телеграфу".

Первой причиной он назвал общее информпространство.

"Потому что большинство украинцев потребляют информацию на украинском. И нахождение в украинском инфополе не защищает никого от российской пропаганды. Да, пребывание в украинском инфополе не гарантирует, что у вас есть доступ к объективно-точной информации. Очень часто русскоязычные любят саркастически говорить: "А вы думаете, что по-украински все правильно рассказывают?" Нет, но на украинском объективно рассказывают гораздо больше правды нам, о нас и от нас, чем это делают на русском.

Если мы говорим о современной Украине как политическом государстве, украинский язык является инфопространством этого государства. Российский до сих пор остается на определенных позициях там тоже, но украинский абсолютно доминирует. Отказываться от собственного инфопространства в данных условиях это прямо поощрять враждебную пропаганду", — считает он.

Второй момент – общность контекстов с социумом.

"Нужно иметь нормальный уровень коммуникации с другими. Чтобы потом не обнаружить, что вы не уверены, "спалахуйка" это украинское слово или нет. По сути, все между собой связано настолько, насколько Россия использует язык как оружие. И, в частности, языковую разницу в Украине она использует как инструмент углубления социального напряжения", — говорит Украинец.

Полный текст читайте в материале на сайте "Телеграф": "Русскоязычных дураками не считают, но воспринимают как угрозу": Остап Украинец о шароварщине и языковом законе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Черноморске Одесской области произошел языковой скандал в одном из магазинов. Продавец принципиально отказалась обслуживать клиентку на украинском, говоря, что в городе все говорят на русском.