"Две армии Зеленского" отменяются. Фото Умерова с Залужным и Сырским порадовало сеть

Конфликтом и не пахнет

Пока украинским и западным обществом ходят слухи о двух армиях Зеленского, министр обороны Рустем Умеров, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Александр Сырский провели встречу на передовой Восточной линии фронта. Также они опубликовали общие фото, которые порадовали украинцев.

Об этом сообщает оборонное ведомство в Facebook. Умеров также вручил награды бойцам.

Во время поездки говорили о фронтовом обеспечении, ключевых потребностях войск и о подготовке рекрутов, усилении фортификаций вдоль всей линии столкновения.

Министерство обороны и Генеральный штаб развивает общий план действий и оценивает потенциальные угрозы.

"Работаем над усилением поставок оружия на фронт, запускаем производства, расширяем возможности закупок БПЛА (как разведывательных, так и ударных), ежедневно в связи с партнерами", — подчеркнул министр обороны.

На этом слухи о том, что между министром обороны Рустемом Умеровым и главнокомандующим Валерием Залужным пробежала черная кошка, можно считать опровергнутыми.

Напомним, что тогда СМИ писали, что глава МО Украины публично на встречах в Вашингтоне критиковал Залужного. При этом якобы упоминал контрнаступление и резонансную статью в издании The Economist.

Как отреагировали пользователи сети

Украинцев новость об этой встрече очень порадовала.

Хотя не обошлось без шуток.

Ранее "Телеграф" писал, что советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в украинском руководстве проходят "ситуативные дискуссии", а не конфликт.