Назло России: Умеров поставил точку в вопросе слухов об отставке Залужного

Если о таком когда-либо будут думать, то обязательно уведомят украинцев

Как бы не хотелось России раскачивать тему с якобы противоречиями в украинском военном командовании, подливая масла в огонь к слухам о, например, двух армиях Зеленского, в настоящее время вопрос о каких-либо кадровых изменениях в военном руководстве Украины не стоит. Если о таком когда-либо будут думать, то обязательно уведомят украинцев.

Такое заявление сделал министр обороны Украины Рустем Умеров во время совместного брифинга со своим коллегой из Латвии Андрисом Спрудсом. Об этом передает корреспондент "Телеграфа".

Умеров отметил, что в военном руководстве всегда бывают перемены. Он сам уже далеко не первый министр обороны, но прямо сейчас никакие кадровые вопросы, тему с которым расскачивают россияне, не обсуждаются. А над всеми этими слухами главком с министром частенько подшучивают при личных встречах.

"Всегда бывают перемены. То есть ротации, какие-то изменения, регенерация, кто-то переводится в резервы и так далее. В военном командовании всегда есть какие-то переходные вещи, которые были и до меня. В этом плане вопрос такой не стоит. Я знаю его раскачивают и внутренне и внешне. Мы сегодня были вместе с главкомом и подравляли командующего Сухопутных войск. Я всегда шучу по поводу этого вопроса с Валерием Федоровичем. Говорю: "А в этот раз, кто тебя увольняет?".

То есть в этом плане я всегда открыт. Если будут такие вопросы — буду сообщать. Но немедленных таких вопросов нет. Были переходные с некоторыми командующими и я всегда спрашивал у Валерия Федоровича о его рекомендациях. Как вы знаете, мы можем делать ротацию или переводить на отдельные должности. Поэтому таких вопросов, как хотят россияне, нет. Если они будут — я выйду с этим вопросом и расскажу. Вижу это очень волнует общество, но хочу отметить, что все, что необходимо для того, чтобы побеждать мы делаем. Я пятый министр на этой должности, главком не знаю какой. То есть все меняются. Но на сегодня такого вопроса нет", — сказал Умеров.

Напомним, ранее в сети активно распространялись слухи о том, что между министром обороны Рустемом Умеровым и главнокомандующим Валерием Залужным пробежала черная кошка.

Напомним, что тогда СМИ писали, что глава МО Украины публично на встречах в Вашингтоне критиковал Залужного. При этом якобы упоминал контрнаступление и резонансную статью в издании The Economist. Тогда СМИ писали, что глава МО Украины публично на встречах в Вашингтоне критиковал Залужного. При этом якобы упоминал контрнаступление и резонансную статью в издании The Economist.

Впрочем, судя по дружеским фото, Залужного, Умерова и Сырского, которые сегодня были опубликованы на странице Минобороны Украины, эти слухи можно считать опровергнутыми.

Ранее "Телеграф" писал, что советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в украинском руководстве проходят "ситуативные дискуссии", а не конфликт.